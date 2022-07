B-lohkon kärjessä ennen viikonlopun otteluita oleva Ilves-Kissat kohtaa sunnuntaina kotikentällään neljäntenä olevan FC Honka Akatemian. Aamulehti näyttää ottelun suorana, selostettuna lähetyksenä tässä jutussa. Myöhemmin peli on katsottavissa tallenteelta.

Sunnuntaina on luvassa jalkapalloherkkua, kun miesten Kakkosen B-lohkoa ennen viikonlopun otteluita johtava Ilves-Kissat kohtaa neljäntenä olevan FC Honka Akatemian.

B-lohkon kärki on todella tasainen, sillä kuusi parasta joukkuetta on kolmen pisteen sisällä toisistaan. Tamperelainen Ilves-Kissat on napsinut 25 pistettä pelaamistaan 14 ottelusta. Honka on Ilves-Kissoista vain kahden pisteen päässä ottelun vähemmän pelanneena.