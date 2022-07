Aamulehti näyttää yhteistyössä Ruudun kanssa suorana Vaasassa lauantaina pelattavan ottelun VPS:n ja FC Hakan välillä. Ottelutallenne on katsottavissa viikon ajan tässä jutussa.

FC Haka otti riemukkaan voiton maanantaina FC Interistä. Haka on kerännyt 14 ottelustaan 21 pistettä.

Miesten jalkapalloliigassa FC Haka ja VPS kohtaavat toista kertaa tällä kaudella. Aamulehti näyttää ottelun suorana lauantaina kello 17 yhteistyössä Ruudun kanssa.

Ottelu on FC Hakan loppukauden kannalta tärkeä. Liigan keskikasti on äärimmäisen tasainen, kun runkosarja on kääntynyt loppupuolelleen. Maanantaisella voitollaan Haka nousi sarjassa neljänneksi, mikä vankisti toivoa ylemmän jatkosarjan paikasta ja siten mahdollisuudesta pelata paikasta europeleihin.