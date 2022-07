Aamulehti seuraa Suomen ja Saksan kello 22 alkavaa jalkapallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelua.

Suomi päättää jalkapallon EM-kisat kolmanteen alkulohkopeliin lauantaina. Vastassa on Saksa ja peli alkaa kello 22.

Suomi on hävinnyt molemmat alkulohkopelinsä, joten jatkomahdollisuuksia ei ole. Viime päivinä joukkueesta on uutisoitu useampi koronatartunta. Saksa on voittanut molemmat pelinsä ja varmasti jatkossa.

Aamulehti seuraa ottelua tiivisti.