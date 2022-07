Helmarit puskettiin jälleen nurin – Tanska piti EM-haaveensa elossa

Suomi kärsi 0–1-tappion EM-kisojen toisessa ottelussaan.

STT, Milton Keynes

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue taipui tappioon myös toisessa ottelussaan EM-lopputurnauksessa Englannissa, kun Tanska voitti Milton Keynesissä pelatun alkulohko-ottelun 1–0. Suomen sinnikkäästi taistelemassa, mutta Tanskan hallitsemassa pelissä ainokaisen viimeisteli 72. peliminuutilla Pernille Harder.

”Boksipuolustus oli parempaa. Niitä tilanteita oltiin käyty läpi, ja niissä oltiin parempia”, Suomen kapteeni ja maalivahti Tinja-Riikka Korpela sanoi Ylen tv-haastattelussa.

”Siellä on maailmanluokan pelaajia, eivätkä he tarvitse kuin yhden paikan. He olivat tärkeissä tilanteissa parempia.”

Espanjalle perjantaina 1–4 hävinnyt Suomi on lohkojumbona, ja putoaminen jatkopeleistä voi varmistua lohkon myöhäispelin Espanja–Saksa jälkeen. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Saksan lauantaina. Saksan perjantaina möyhentämä Tanska on kolmessa pisteessä ja kamppailee jatkopaikasta kohdatessaan lauantaina Espanjan.

Saksaa vastaan täysin jyrän alle jäänyt Tanska otti kokeneen hyökkääjän Nadia Nadimin avaukseen. Joukkueen kirkkain tähti Harder sekä MM-karsinnoissa 12 maalia kuudessa ottelussa takonut Signe Bruun olivat kaksi muuta Tanskan vaarallisessa hyökkäyskärjessä.

Nadim, 34, on pelannut Yhdysvaltain liigassa pitkän loukkaantumistaukonsa jälkeen 86 minuuttia, ja saldona siinä ajassa on kolme maalia. Maalivainua hän näytti Suomeakin vastaan heti alkuvaiheissa pakotettuaan maalivahti Tinja-Riikka Korpelan kahteen torjuntaan, joista toinen oli hieno venytys maannuoliaiseen.

Tanskan alkuvyöryn paikat jäivät noihin Nadimin yrityksiin, ja Suomi pääsi pikkuhiljaa peliin mukaan. Emmi Alasen ja Eveliina Summasen laukaukset jäivät kuitenkin vaarallisista, ja Tanskan paine oli alituisena uhkana suomalaispuolustukselle. Helmarit kuitenkin kestivät ja supertähti Harderkin pysyi hyvin kurissa. Varsinkin Natalia Kuikan suoritus Harderille laitetun läpisyötön selvittämisessä oli mainiota nähtävää. Paitsi turhautuneen Harderin mielestä.

Avauspuoliajan loppuvaiheissa Suomi sai parhaan paikkansa, kun Sanni Franssi löysi Emma Koiviston rangaistusalueella. Tuleva Liverpool-pelaaja Koivisto sai pallon kohti maalia, mutta valitettavasti kuitenkin lopulta tolpan väärälle puolelle. Näin tauolle lähdettiin maaleitta ottelussa, joka kummankin olisi voitettava.

Jälleen puskutakaisku

Toisella puoliajalla tahti jatkui samanlaisena: Tanskan pallonpyöritystä, jota Suomi tukki hyvin ja kärkkyi paikkoja vastahyökkäyksiin. Niitä ei vain oikein millään auennut Tanskankin pitäessä puolustuksensa varmasti koossa.

Tanska haki ratkaisuja penkiltä ja teki neljä vaihtoa ennen Suomen ensimmäistäkään. Vaihdosta tullut Karen Holmgaard oli sitten nousta sankariksi, kun pallotaitoaan näyttänyt Harder järjesti loistopaikan hienolla syötöllä 69. minuutilla. Korpelan hieno torjunta piti Suomen maalin kuitenkin yhä koskemattomana.

Kolme minuuttia myöhemmin vastarinta sitten lopulta murtui. Ja kukapa muukaan oli punavalkoisten maalarina kuin Harder, naisjalkapallon siirtosummaennätystä pitävä 29-vuotias englantilaisseura Chelsean pelaaja ja Tanskalle nyt 69 kertaa maaotteluissa osunut. Maali tuli puskulla, kuten kolme Espanjankin maaleista perjantaina, ja kitkerästi vielä yläriman kautta.

Suomella ei tappiotilanteessa ollut enää kuin voitettavaa, ja päävalmentaja Anna Signeul taipui lopulta vaihtamaan. Olga Ahtisen kentälle tulo ei kuitenkaan auttanut, ja pois otettiin kaiken lisäksi maajoukkueen kautta aikain paras maalintekijä. Toki Linda Sällströmin ilta oli näkymätön.

Loppupeliä raikasti helteistä Milton Keynesiä pitkästä aikaa koetellut sade. Kaikkensa tehnyt Suomi virkistyi loppurynnistykseen, ja vaihdosta tullut Jenny Danielsson oli lisäajalla lähellä. Tanskan vahti Lene Christensen kuitenkin venytti sormensa upeasti palloon, ja näin EM-lopputurnaustaival on, odotusten mukaisesti, päättymässä kolmeen peliin.

Danielssonista tuntui, että pallo olisi voinut mennä verkkoon asti.

”Tunne oli sama kuin koko Suomen kansalla, että lähellä oli, mutta unelmatorjunta veskalta. Lähti hyvin ja tuntui hyvältä, että oli harmi.”

Päivitetty 12.7.2022 kello 21.54 pelaajien kommenteilla.