Espanja kohtaa Helmarit ilman supertähteään, mutta joukkueessa ”on monta Putellasta”

Suomen päävalmentaja Anna Signeul odottaa upeaa EM-avausottelua.

STT

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue avaa EM-lopputurnauksen perjantaina, kun englantilaiskaupunki Milton Keynesissä vastaan asettuu alkulohkon startissa Espanja. Vastustaja lähtee peliin haavoittuneena, mutta lähtökohdat ovat silti selvät: ottelussa on vain yksi suosikki.

Espanja menetti viime hetkillä turnausryhmästään maailman parhaaksi pelaajaksi arvostetun Alexia Putellasin, joka joutui sivuun pahan polvivamman takia. Jo aiemmin polvi petti ja sitä myöten perui hyökkääjätähti Jennifer Hermoson kisamatkan.

Suomen pääävalmentaja Anna Signeul harmitteli supertähti Putellasin puuttumista, mutta muistuttaa turnauksen suosikkeihin yhä laskettavan Espanjan tasosta.

”Hänen loukkaantumisensa on todella surullista niin turnaukselle kuin Espanjallekin, mutta etenkin hänelle itselleen. Pelaajalle tuollainen on musertavaa. Mutta Espanjalla on hieno joukkue, jossa on monta Putellasta”, Signeul pohti.

Kuikan pelaaminen mahdollista

Onnellista ilmettä Helmareissa on nostanut tähtipuolustaja Natalia Kuikan paluu ryhmään.

Kuikka sairastui ennen viime lauantain Hollanti-maaottelua, mutta on nyt palannut joukkueeseen. Portland Thornsin topparin pelaaminen Espanjaa vastaan ratkeaa päävalmentajan mukaan ottelun aattoiltana tai pelipäivän aamuna.

”Katsotaan miten torstain harjoitukset sujuvat häneltä, mutta mahdollista on, että hän pystyy pelaamaan”, Signeul kertoi.

”Odotamme innolla turnauksen alkua. Valmistelut ovat olleet hyvät, ja olemme iloisia, että kaikki pelaajat ovat nyt mukana. Se, että otteluun odotetaan 16 000:ta katsojaa ja 1 500:aa suomalaisfania, on aivan upeaa. Olemme valmiina.”

Ei vastausta kohuun

Viime päivinä kohua nostattaneeseen kysymykseen maajoukkueen valmennuksen vaihtuvuudesta Signeul ei vastannut.

Maajoukkueen entinen apuvalmentaja Maiju Ruotsalainen kertoi tiistaina Ylen televisiolähetyksessä, ettei hänen äitiyttään hyväksytty. Hän nosti asian esiin, kun häneltä kysyttiin, miksi jäsenet Signeulin valmennustiimissä vaihtuvat niin tiuhaan tahtiin.

”Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kommentoi jo tuota asiaa (suomalaisessa mediassa), joten jatkokysymyksiin tästä pyytäisin häntä vastaamaan. Se, mitä haluaisimme (joukkueessa) nyt tehdä, on keskittyä tähän turnaukseen. Tämä on upea mahdollisuus tuoda esiin suomalaista naisjalkapalloa”, Signeul sanoi lehdistötilaisuudessa.