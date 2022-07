Kaikki vastustajat ovat Euroopan ehdotonta eliittiä – tällaiset ovat Suomen mahdollisuudet EM-kisoissa

Yksikin maali voi tuoda Suomelle jatkopaikan, jos sillä heltiää voitto Saksasta, Espanjasta tai Tanskasta. Yksikin tasapeli lohkovaiheessa olisi hyvä saavutus.

Suomi on jalkapallon naisten EM-kisoissa todella kovassa lohkossa. B-lohko on turnauksen kovatasoisin, sillä vastassa ovat Saksa (maailmantilaston 5.), Espanja (7.) ja Tanska (15.).

Paikka lohkon kahden parhaan joukossa ja puolivälierissä voi irrota jopa yhdellä voitolla, mutta se vaatisi otteluiden menemistä ristiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytännössä yhden joukkueen pitäisi voittaa kaikki ottelunsa ja muiden kolmen voittaa toisensa. Eli esimerkiksi niin, että Suomi voittaisi Tanskan, joka voittaisi Espanjan, joka voittaisi Suomen. Ja Saksa voittaisi kaikki.

Silloin kolme joukkuetta päätyisivät tasapisteisiin jaetulle toiselle sijalle ja keskinäisten otteluiden maaliero ratkaisisi jatkoon menijän.

Todennäköisempää on kuitenkin, että jatkopaikka vaatii vähintään voiton ja tasapelin, eikä sekään välttämättä riitä.

Miltä Suomen vastustajat sitten näyttävät?

Espanja

Suomen avausvastustaja EM-nurmilla on noussut viime vuosina vauhdilla kohti kansainvälistä kärkeä. Joukkueessa on yhdeksän FC Barcelonan pelaajaa, jotka etenivät murskaavasti Espanjan mestaruuteen ja taipuivat Mestarien liigassa vasta finaalissa ranskalaiselle Lyonille.

Barcelonan keskikenttäpelaaja Alexia Putellas valittiin viime vuonna maailman parhaaksi pelaajaksi, ja seuratoveri Aitana Bonmatí on niin ikään maajoukkueen avainpelaajia. Joukkueen paras maalintekijä Jennifer Hermoso loukkaantui kesäkuun puolivälissä ja joutuu jättämään kisat väliin.

Espanja selvitti EM-karsinnat näytöstyyliin maalierolla 48–1. Kahdeksan ottelun rupeamassa ainoa tahra oli 0–0-vierastasapeli Puolaa vastaan. Puola on maailmanlistalla neljä pykälää Suomen takana, joten tasapeli on Suomelle rohkaiseva esimerkki.

Espanjan päävalmentajana on toiminut vuodesta 2015 Jorge Vilda, ja joukkueen suunta on ollut ylöspäin. Nykymaajoukkueessa on paljon hänelle jo juniori­maajoukkueista tuttuja pelaajia, ja pelitapa on tuttua La Rojaa.

Joukkue pelaa yleensä 4–3–3-ryhmityksellä, mikä on suurimmalle osalle pelaajista tuttu myös seurajoukkueesta. Pallo liikkuu lyhyt­syöttö­pelillä joka puolella kenttää, kuten FC Barcelonan ja miesten maajoukkueen otteluissa on totuttu näkemään.

Alexia Putellas on FC Barcelonan ja Espanjan tähti.

Suomen päävalmentaja Anna Signeul uskoo Espanjan haluavan muutaman epäonnistumisen jälkeen näyttää, mihin joukkue pystyy.

”He putosivat puolivälierissä viisi vuotta sitten, eivätkä olleet tyytyväisiä. Joukkue on päässyt MM-kisoihin sen jälkeen. Espanja on todella taitava joukkue, jonka pallonhallinta on mahtavaa. Heiltä on todella vaikea saada palloa.”

Espanja on jatkanut vahvoja otteitaan myös MM-karsinnoissa, joissa se on puhtaalla pelillä varmistanut paikan ensi vuoden MM-lopputurnaukseen.

”Espanjan pelaajat ovat kehittäneet fysiikkaansa. Barcelonassa on treenattu todella paljon, mikä nostaa myös muiden joukkueiden vaatimustasoa. Meidän pitää pelata loistava puolustuspeli, jotta meillä on mahdollisuus.”

Tanska

Tanska on edellisten EM-kisojen hopeamitalisti, ja joukkueen otteet ovat olleet vakuuttavia myös vuoden 2017 kisojen jälkeen.

Englannin EM-turnaukseen paikka irtosi helposti. Kymmenestä pelistä Tanskan saldona oli yhdeksän voittoa ja tasapeli maalierolla 48–1.

Joukkueen ehdoton ykköstähti on Pernille Harder. 29-vuotias hyökkääjä on ainoa pelaaja, joka on valittu kahdesti Euroopan jalkapalloliitto Uefan vuoden pelaajaksi. Harder teki EM-karsinnoissa kahdeksan maalia, mutta oli vasta Tanskan toiseksi tehokkain yhdeksän kertaa osuneen Nadia Nadimin jälkeen.

Joukkueessa on paljon maalintekovoimaa, sillä Stine Larsen ja Sanne Troelsgaard Nielsen osuivat kuudesti EM-karsinnoissa. Kesken olevissa MM-karsinnoissa 24-vuotias Signe Bruun on puolestaan ollut tulikuuma. Brittijoukkue Manchester Unitedin hyökkääjä on tehnyt karsintojen seitsemässä ottelussa peräti 12 maalia.

Joukkueen päävalmentajana on vuodesta 2017 toiminut Lars Søndergaard, joka korvasi maan EM-finaaliin johdattaneen Nils Nielsenin.

Pitkän uran seurajoukkuevalmentajana tehnyt Søndergaard peluuttaa Tanskaa vaihtelevasti eri ryhmityksillä. Yleensä ryhmitys on muodossa 3–5–2 tai 3–4–3, mutta joukkue on pelannut myös 4–3–3-ryhmityksellä.

”Uskon, että moni maa halusi välttää meidät lohkovaiheessa. Espanja ja Saksa ovat vaikeita vastustajia. Olisin ehkä toivonut jotain muuta, mutta olen päättänyt nauttia mahtavasta lohkosta ja unelmoida jatkoon pääsystä”, Søndergaard totesi Uefalle.

Signeul on kohdannut Tanskan Helmareiden peräsimessä kerran. Kyproksella vuonna 2019 tuloksena oli 0–1-tappio.

”Tanska on todella taitava joukkue, joka pelaa paljon lyhyt­syöttö­peliä. He haluavat kierrättää palloa paljon, mutta myös iskeä nopeasti vastaan.”

Signeul muistuttaa, että tähtipelaajat ratkovat huipputasollakin otteluita joskus lähes yksin.

”Jos joukkueessa on Pernille Harderin tapainen pelaaja, niin aina ei paljoa muuta tarvita. Viisi vuotta sitten hän vei Tanskan finaaliin. Otti pallon puolessa kentässä ja teki lopulta maalin.”

Svenja Huth edustaa seuratasolla Bundesliigan Wolfsburgia.

Saksa

Naisten EM-kisat on pelattu 12 kertaa, ja kahdeksan kertaa Saksa on juhlinut mestaruutta. Edellisissä kisoissa vuonna 2017 joukkue jäi ilman mitalia ensimmäisen kerran sitten vuoden 1987, kun Tanska yllätti sen puolivälierissä maalein 2–1.

Nykyinen joukkue ei ole entisaikojen loiston tasolla, vaikka odotukset ovatkin.

Vuonna 2019 päävalmentajaksi maajoukkueen suuntaa muuttamaan palkattiin Martina Voss-Tecklenburg, joka oli pelaajana voittamassa EM-kultaa neljästi. Englannissa Voss-Tecklenburg on asettanut joukkueensa minimitavoitteeksi välieräpaikan.

”Ensimmäinen ajatukseni lohkostamme oli, että se on kova. Siinä on hyviä joukkueita, ja se tarjoaa kunnon haasteen”, Voss-Tecklenburg kommentoi Uefan haastattelussa.

”Suomen joukkue on lohkon tuntematon tekijä, mutta sillä on mahtava asenne. Meillä on edessämme kolme tiukkaa peliä, emmekä saa mitään ilmaiseksi.”

Saksa yrittää paluuta mitaleille, ja karsinnoissa jälki oli tyrmäävää: Kahdeksan ottelua, kahdeksan voittoa, maaliero 46–1.

Joukkueen hyökkäyspelin keskiössä ovat Bundesliigan Wolfsburgin riveissä voittanut keskikenttäpelaaja Svenja Huth sekä Bayern Münchenin hyökkääjä Lea Schüller. Schüller on pelannut 38 maaottelua ja tehnyt 25 maalia. Viime vuonna fanit äänestivät nopean ja taitavan 24-vuotiaan vuoden maajoukkuepelaajaksi. Joukkueen tähtipelaajien joukkoon lukeutuva Dzsenifer Marozsán on loukkaantumisen takia sivussa.

Joukkue pelaa useimmiten 4–3–3-muodostelmalla, ja etenkin keskikentän keskustaan on tarjolla liikaakin laadukkaita pelaajia.

Signeul näkee Saksan olevan menestysvuosien jälkeen murrosvaiheessa, mutta joukkueen identiteetti ei ole niin selkeä kuin ennen.

”Heillä on paljon nopeita ja erityyppisiä pelaajia. He ovat fyysisesti vahvoja ja pallovarmoja. Joukkue on siitä vaikea, että heillä on paljon erilaisia pelaajatyyppejä ja siten he voivat pelata eri tavoilla.”

”Saksa on pelannut paljon suunnanmuutosjalkapalloa. He ovat myös panneet paljon pitkiä palloja selustaan ja hakeneet läpisyöttöjä. Heistä ei oikein tiedä, missä he ovat. Haluavatko he olla pallonhallintajoukkue vai nopeiden vastaiskujen joukkue?”

Yhteenveto

Suomen kaikki vastustajat ovat Euroopan ehdotonta eliittiä, ja Helmareiden mahdollisuudet saada lohkovaiheessa pisteitä ovat erittäin pienet. Realistisesti ajateltuna yksittäinen tasapeli on maksimisaavutus. Toisaalta yksi maali voi riittää jatkopaikkaan, jos sillä irtoaa voitto.

Päävalmentaja Signeul tiedostaa haasteen ja Suomen selvän aseman altavastaajana jokaisessa ottelussa.

”Erikoistilanteet ovat meille tärkeitä. Kulma- ja vapaapotkuista pitää pystyä luomaan maalintekotilanne. Meidän pitää lisäksi olla hyviä puolustuspään erikoistilanteissa.”

”Meidän pitää olla ennen kaikkea vahva joukkuepelissä ottelun alusta loppuun ja tehdä töitä yhdessä joka puolella kenttää. Meillä on hyvä joukkue, vaikka Pernille Harderin kaltaisia tähtipelaajia ei olekaan.”

Altavastaajien suuryllätyksiä on nähty ennenkin. Helmareiden jatkopaikka vaatii kuitenkin äärimmäisen tiivistä ja saumatonta joukkuepeliä, omien virheiden määrän karsimista lähelle nollaa ja lähes täydellistä onnistumista maalitilanteissa.