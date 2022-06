Petteri Pennanen on ottanut paikkansa Ilveksen pelin maestrona. Hän on erikoistunut pelien voittomaaleihin.

Petteri Pennanen on ollut avauksessa kaikissa Ilveksen liigakauden peleissä ja ollut rhymän tärkeimpiä pelaajia, ellei se kaikkein tärkein.

Aamulehti

Ilveksen Petteri Pennanen on vastannut alkukaudesta siihen huutoon ja toiveisiin, joita nimekkäälle keskikenttäpelaajalle asetettiin.

Pennanen oli vuosiin nimekkäin Ilves-hankinta ja yhdessä hyökkääjä Tucon kanssa kuluneen kauden päänaaraus siirtomarkkinoilta.

Pennanen on kerännyt meriittejä KuPSin paidassa ja kiertänyt ulkomailla. Tampereelle hän saapui Yhdysvaltojen kakkosliigasta.

Osattiinkin odottaa, että Ilves sai kaipaamansa kapellimestarin.

Kun Ilves on pelannut nyt puolet runkosarjasta eli 11 peliä ja kohdannut kaikki vastustajat kerran, Pennasen saldo on viisi maalia ja yksi syöttö. Pennanen on pelannut alkukaudesta täydet minuutit 990 ja ollut kapteeninakin.

Pennasen laatu tulee esille hänen tekemissään maaleissa. Niissä yhdistyy kaksi asiaa: tärkeys ja näyttävyys.

Kaikki Pennasen maalit ovat olleet tärkeitä maaleja ratkaisevissa tilanteissa. Hän on tehnyt jo kolme voittomaalia ja Ilves on voittanut neljästi. Aika huikea osuus yhdelle pelaajalle.

Petteri Pennanen teki voittomaalin ja pelin ainokaisen, kun Ilves voitti IFK Mariehamnin Ratinassa toukokuussa.

Loppuhetkien tuloksenkaunistelumaaleja ei ole, vaan Pennasen osumat ovat aina muokanneet vahvasti pelin suuntaa.

Isoimpana esimerkkinä tuore Lahti-kotipelin voittomaali 96. minuutilla.

Lisäksi useampi Pennasen maali on niin sanottua urheiluruutukamaa. Lahtea vastaan Pennanen tykitti myös lähes täydellisellä laukauksella upean yläkulmaosuman, jota kelpaa katsoa uusintana.

Kun siihen lisätään Pennasen syöttötaito ja viihdyttävä pelitapa, Pennasta voi aidosti jo pitää syynä ostaa lippu Ilveksen kotipeliin. Sellaista pelaajaa himoitsee jokainen urheilujohtaja.

HIFK-pelissä nähtiin muun muassa epätavallisia kantapääkikkoja ja tsippejä, mutta 0–1-tappiossa tehot uupuivat. Ilman Pennasen tehoja Ilveksen on ollut vaikea voittaa.

Persoonia kuten Pennanen ja Interin Petteri Forsell Suomen liigassa tarvitaan. He voivat taikoa kentällä mitä tahansa ja muuttaa ottelun suunnan tyhjästä. He ovat monella tapaa arvokkaita pelaajia joukkueilleen ja koko Suomi-futikselle ja jokaisen seurapomon unelmia.

He luovat katsojalle odotuksen tunteen, mitä tänään tapahtuu. Alkukauden yleisömäärät miesten liigassa ovat olleet kauttaaltaan heikkoja. Väriläiskät olisivat yksi tapa saada maksavaa yleisöä kiinnostumaan aiempaa enemmän.