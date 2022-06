FC Haka aloittaa tämän viikon ottelunsa miesten jalkapalloliigassa SJK:n vieraana. Aamulehti näyttää suorana Seinäjoella keskiviikkona pelattavan ottelun yhteistyössä Ruudun kanssa. Ottelutallenne on katsottavissa tässä jutussa pelin jälkeen viikon ajan.

Valkeakoskelainen Haka on 11 ottelun jälkeen liigassa seitsemäntenä 14 pisteellään. Täksi kaudeksi Hakaan siirtynyt skottihyökkääjä Lee Erwin kuuluu sarjan parhaimpiin maalintekijöihin. Erwin on viimeistellyt kuusi maalia. Kolmessa viime pelissä hän on osunut kahdesti.