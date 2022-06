Työ henkisen puolen eteen on kantanut Ilvestä vaikeina aikoina, ja tappiokierteensä katkaissut joukkue janoaa nyt voittoa: ”Pelaajat tietävät, mihin pystymme”

Aamulehden Viikon ottelussa Ilves matkaa Helsinkiin hakemaan naisten jalkapalloliigasta ensimmäistä voittoaan sitten toukokuun alun.

Ilveksen maalihanat ovat olleet tiukalla viime viikkoina naisten jalkapalloliigassa, mutta joukkue ei ole antanut sen lannistaa itseään. Neljän maalittoman tappion jälkeen Ilves väänsi viikko sitten Espoossa FC Hongalta 1–1-tasapelin.

Lauantaina tamperelaisjoukkue matkustaa Helsinkiin hakemaan PK-35:ltä ensimmäistä kolmen pisteen saalistaan sitten toukokuun alun.

”Joukkue on nälkäinen, se on ihan varma. Pelaajat tietävät kyllä, mihin me pystymme parhaillamme. Vaikka emme olekaan saaneet pisteitä niin paljon kuin olisimme halunneet, pelillisesti olemme kuitenkin pystyneet olemaan aika vahvoja”, sanoo Ilveksen päävalmentaja Juha-Pekka Berg.

Kello 14.30 Helsingin Pihlajamäessä alkava Ilveksen ja PK-35:n kohtaaminen on Aamulehden Viikon ottelu. Berg odottaa siitä tasaista kamppailua ja Ilvekseltä vastustajan haastamista omilla vahvuuksilla.

”Suunta on ollut hyvä viime peleissä. Meille tehtiin aika paljon maaleja varsinkin kärkijoukkueita vastaan, mutta olemme keskittyneet paljon kollektiiviseen puolustuspelaamiseen ja yksilötasolla yksi vastaan yksi -pelaamiseen. Niissä on ollut tosi hyvä ilme kahdessa viime pelissä”, hän kehuu.

PK-35:lta löytynee voitonnälkää samoissa määrin kuin Ilvekseltä. Sarjavitonen on päättänyt kolme viime otteluaan tasamaalein, eikä se ole tällä hetkellä kuin yhden pisteen päässä sarjan nelossijaa pitävästä Åland Unitedista.

Ilme kestää

Naisten jalkapalloliiga jää lauantain ottelukierroksen jälkeen noin kuukauden mittaiselle maaottelutauolle. Sen jälkeen Ilveksellä on edessään vielä kuusi runkosarjaottelua, joissa se pyrkii nousemaan vielä sarjan kuuden parhaan joukkoon ja ylempään jatkosarjaan.

Tällä hetkellä Ilves on kahdeksalla sarjapisteellään naisten liigan kahdeksantena. Ylemmän jatkosarjan viimeisessä paikassa on kiinni HPS 14 pisteellään.

”Ehdottomasti edelleen tavoitteemme on nousta kuuden parhaan joukkoon. Tiukkaahan siellä keskikastissa on, mutta pisteitä on vielä paljon jaossa. Peli kerrallaan tässä mennään”, Berg sanoo luottavaisena.

Vaikka Ilveksen tavoitteeseen onkin vielä matkaa, päävalmentaja näkee, että joukkueen ilme on kestänyt hyvin vähämaalisen jakson. Hänellä siitä myös mustaa valkoisella.

”Meillä on palautejärjestelmä, jonka kautta jokainen pelaaja antaa joka treenistä palautteen minulle. Siinä käydään aina läpi esimerkiksi sitä, minkälainen henki on harjoituksissa ja porukan kesken, ja pystyn seuraamaan joukkueen tunnelmia siitäkin.”

Henkisen puolen työstäminen on Bergin mukaan tärkeää Ilvekselle. Pelaajat ja valmennus esimerkiksi kokoontuvat joka viikon alussa keskustelemaan asioista avoimesti.

”Tietysti pyrimme olemaan positiivisia ja kannustavia toisillemme, ja siinä olemme kyllä onnistuneet hyvin.”

