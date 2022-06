Naisten jalkapalloliigassa Ilves jahtaa tärkeitä pisteitä PK-35:n vieraana. Aamulehti näyttää Helsingissä lauantaina kello 14.30 pelattavan ottelun yhteistyössä Ruudun kanssa. Ottelutallenne on katsottavissa tässä jutussa pelin jälkeen viikon ajan.

Ilves haastaa lauantaina naisten jalkapalloliigassa sarjavitosen, helsinkiläisen PK-35:n. Aamulehti lähettää lauantain ottelun yhteistyössä Ruudun kanssa.

Tamperelaisjoukkueen alkukausi on ollut vaikea. 11 pelaamastaan ottelusta Ilves on onnistunut ottamaan vain kaksi voittoa. Tappioita joukkue on kärsinyt peräti seitsemän. Ennen viikonlopun pelikierroksia Ilves on sarjassa kahdeksantena kerättyään kahdeksan pistettä. Liigassa pelaa kymmenen joukkuetta.