Naatan Skyttä tietää Pikkuhuuhkajien perjantai-illan panoksen: ”Olisihan se upeaa, jos se nyt onnistuisi”

Alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen EM-karsinnan ratkaisuhetket koittavat Turussa perjantai-iltana.

STT

Alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen taistelu paikasta ensi vuoden EM-lopputurnauksessa jatkuu perjantai-iltana Turussa, missä Suomi kohtaa Norjan. Voitto takaisi Suomelle vähintään paikan jatkokarsinnassa.

”Alusta asti kisapaikka on ollut joukkueen tavoite. Olisihan se upeaa, jos se nyt onnistuisi. Välillä näytti, että tavoite karkaa meiltä, mutta jotenkin me tulimme takaisin taisteluun. Meillä on hyvä henki, ja kaikki uskovat kisapaikkaan. Se on ainoa tavoite”, Suomen avainpelaajiin kuuluva Naatan Skyttä kertoi.

Ennen perjantain ottelua Suomi on A-karsintalohkossa toisena kuudella voitolla yhdeksästä pelistä. Lohkokärki Kroatia on voittanut seitsemän peliä kymmenestä ja Suomen takana oleva Norja kuusi peliä kahdeksasta. Lohkovoittaja menee suoraan Romaniassa ja Georgiassa ensi vuoden kesällä pelattavaan lopputurnaukseen.

Suomi ja Norja kohtasivat edellisen kerran EM-karsinnassa viime marraskuussa. Silloin Norja voitti 3–1.

”Odotan aika vauhdikasta peliä, paljon kaksinkamppailuja. Tempo on varmasti korkea, koska molemmilla joukkueilla on isot panokset”, Skyttä ennakoi.

”Meidän ykkösvahvuus on, että me olemme tosi yhtenäinen joukkue isolla j:llä. Kaikki tekevät kovasti töitä, ja meillä on taitavia yksilöitä. Meillä on paljon energiaa, ja kaikki jaksavat varmasti pelata 90 minuuttia.”

Skyttä pyöritteli tiistain karsintaottelussa Azerbaidžanin pelaajia.

”Maalipaikat pitää käyttää”

Skyttä siirtyi helmikuussa 2021 Ilveksestä Ranskan kakkosliigan Toulouseen 4,5-vuotisella sopimuksella. Tuolloin Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss muistutti, että sosiaalinen sopeutuminen voi olla nuorelle pelaajalle vielä suurempi askel kuin sopeutuminen kovatasoisempaan jalkapalloiluun.

”Tosi hyvin se on mennyt, ei mitään ongelmaa. Toulousessa on tosi mukava olla, se on kiva kaupunki. Minulla ei ole mitään valittamista sopeutumisesta kentän ulkopuolella, Skyttä sanoo ja kertoo jatkavansa ranskan opintojaan, tosin ensimmäistä vuottaan rauhallisemmassa tahdissa.”

Viime kaudella Skyttä pelasi 13 ottelussa pääosin vaihtomiehenä.

”Viime kausi meni tosi hyvin, pääsin joukkueeseen mukaan.”

Ensi kaudeksi Toulouse on noussut Ranskan liigaan. Skyttä uskoo sen avaavan uusia mahdollisuuksia hänen kaltaiselleen kymppipaikan pelaajalle.

”Ligue 1:n pelitapa on teknisempi. Ligue 2:ssa peli on suoraviivaisempaa ja taistelevampaa. Kymppipaikalla voi olla paljon niin, että pallo lentää vain pään yli, kun vedetään pitkiä palloja. Siinä mielessä sarjanousu voisi suosia minun kaltaistani pelaajaa”, Skyttä ennakoi.

Entä missä asioissa Skytän pitäisi kehittyä, jotta paikka avauskokoonpanossa aukeaisi pysyvästi?

”Kliinisyys maalipaikoissa. Kun on maalipaikka ja pienikin tsäänssi tehdä maali, se pitää käyttää. Se on pääkohde”, Skyttä vastaa.

Skyttä (keskellä) siirtyi Ilveksestä nykyiseen seuraansa Toulouseen Ranskaan helmikuussa 2021.

Lisää kilpailullisuutta

Ranskassa näkemänsä perusteella Skyttä arvioi, että jalkapalloilun juniorivalmennus Suomessa on huippuluokkaa.

”Ihan rehellisesti voin sanoa, että en muuttaisi hirveästi. Junnuvalmennus on huippuluokkaa Suomessa. Jos vertaa Ranskaan, pidän Suomen junnuvalmentajia parempina kuin mitä olen nähnyt Ranskassa. Ehkä Suomessa kilpailullisuutta voisi treeneissä nostaa. Se on pieni asia, jota voisi korostaa enemmän.”

Juuri kilpailullisuus on Skytän mielestä asia, jonka seuraukset nostavat Ranskan miesten maajoukkueen maailman huipputasolle.

”Kilpailu pelipaikoista on niin ääretöntä, ettei valmentajien tarvitse tuoda kaikkia pieniä asioita treeneissä. Euroopan huippuakatemiat ovat sitten asia erikseen kenttien, tilojen ja ruokailujen tasossa. Suurempi pelaajamassa tekee sen, että kilpailullisuus on kovempaa.”