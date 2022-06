Ilves-Kissoilla on mahdollisuus nousta lauantaina jalkapallon miesten Kakkosen B-lohkon kärkeen. Aamulehti näyttää pelin suorana, selostettuna lähetyksenä tässä jutussa. Ottelu on katsottavissa myöhemmin tallenteelta.

Tilaajille

Aamulehti

Jalkapallon miesten Kakkosessa nähdään lauantaina laatuottelu, kun B-lohkon kakkospaikalla oleva Ilves-Kissat isännöi sarjavitosta FC Jazzia.

Vaikean talvikauden jälkeen Ilves-Kissat on yltynyt erinomaiseen vireeseen. Tamperelaisjoukkue on neljän ottelun voittoputkessa. B-lohkoa johtavasta HJK Klubi 04:stä Ilves-Kissat on enää pisteen päässä. Tamperelaisilla on mahdollisuus nousta kotiottelunsa jälkeen lohkon kärkipaikalle. Klubi pelaa seuraavan kerran vasta 18. kesäkuuta.