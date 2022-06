Huuhkajat kohtaa tiistaina ensimmäistä kertaa ikinä Montenegron – ”Oli yllätys, kuinka vahvoja he olivat”

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan Huuhkajien viime ottelun johdon hukkaaminen on käsitelty.

Helsinki

Huuhkajat kohtaa eräänlaisen tilastokummajaisen tiistaina Olympiastadionilla Kansojen liigan toisessa ottelussa. Euroopan jalkapalloliitto Uefassa on 55 jäsenliittoa, ja vain kahta vastaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ei ole toistaiseksi pelannut. Toinen on tiistain vastustaja Montenegro ja toinen on Gibraltar.

Suomalaisille vastustajana tuntematon Montenegro on kuitenkin mahdollisesti petollinen vastustaja.

Piskuisella maalla on nyt kaksi perättäistä voittoa, kun Kansojen liigan avausottelussa se voitti yllättäen kotikentällään maalein 2–0 Romanian, joka oli ja on lohkon ennakkosuosikki. Sitä ennen Montenegro oli voittanut maaliskuussa Kreikan.

Montenegron voitto Romaniasta yllätti myös Suomen päävalmentajan Markku Kanervan.

”Oli yllätys, kuinka vahvoja he olivat. Heillä oli todella aggressiivista prässipeliä. En tiedä, lähteekö valmentaja tekemään mitään muutoksia, koska homma näytti toimivan aika hyvin”, Kanerva sanoi maanantain lehdistötilaisuudessa.

Ennakolta heikoin

Montenegro on ollut itsenäinen valtio vasta vuodesta 2006, joten ei ihme, että Suomi ei ole ehtinyt sitä vielä kohdata karsintakilpailuissa tai maaotteluissa.

Ennakolta Montenegro on Kansojen liigan B-liigan Suomen lohkon heikoin joukkue, sillä sen sijoitus maailmanlistalla on 70:s. Maailmanlistan sijoitukset kertovat menneistä suorituksista, ja siihen nähden Montenegron voitto Romaniasta oli yllätys.

Montenegro on tulosten valossa kehittynyt viime vuosina. Vuoden 2019 EM-karsinnoissa se ei voittanut yhtään ottelua ja kahdeksasta ottelusta se onnistui pääsemään tasapeliin kolmessa ottelussa.

Vuoden 2021 MM-karsinnoissa Montenegro pelasi paremmin, sillä kymmenestä ottelusta kertyi kolme voittoa ja kolme tasapeliä. Tosin kaksi voitoista oli Gibraltaria vastaan, mutta Hollannin kanssa Montenegro pelasi tasan, samoin Turkin.

Montenegron joukkueessa ei ole paljon suurelle yleisölle tuttuja tähtipelaajia. Maajoukkueen tähtipelaajiin kuuluu Atlético Madridin toppari Stefan Savić, 31, joka on nyt sivussa loukkaantumisen takia.

Toinen nimimies on 32-vuotias Hertha Berlinin hyökkääjä Stevan Jovetić, joka on pelannut Bundesliigan lisäksi Serie A:ssa ja voittanut Valioliigan mestaruuden Manchester Cityssä.

Vanhan ajan romahdus

Suomen valmennusjohdolle ja joukkueelle jäi parannettavaa Bosnia ja Hertsegovina -ottelun jälkeen, kun vieraat tekivät lisäajalla 1–1-tasoitusmaalin. Samanlaista lopun tyrimistä ei ole oikeastaan aiemmin Kanervan päävalmentajakaudella käynytkään.

Lue lisää: Huuhkajien juhlat pilattiin viime sekunneilla – ”Meillä oli jo jonkinlainen flow-tila”

Otteluiden viimeisellä vartilla tulleita takaiskumaaleja on nähty, mutta ei viime minuuteilla.

”Jos maalimme edessä on alivoimatilanne, silloin vaara on aika suuri. Kävimme joukkueen kanssa läpi asiaa, ja katsomme, että sellaista ei enää tapahdu. Otimme siitä opiksi, ja uskon, että pelaajilla on selvä käsitys siitä, miten sellainen tilanne pitää jatkossa hoitaa”, Kanerva sanoi.

”Otteluiden loput ovat kriittisiä hetkiä, kun vastustaja nostaa pelaajia ylös. Meidän pitää siihen oikealla tavalla reagoida.”

Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan keskikentällä uurastaneen Rasmus Schüllerin, 30, mielestä Suomen keskikenttä toimi hyvin lauantain ottelussa.

”Nykyään jalkapallo on juoksupeli, joka vaatii paljon dynaamisuutta jokaisessa pelisysteemissä ja taktiikassa. Mielestäni toimimme hyvin yhdessä keskikentällä, että saimme puolustettua haluamallamme tavalla eteenpäin. Viihdyn hyvin roolissani keskikentällä”, Schüller sanoi.

Schüller on Huuhkajien joukossa harvinaisuus, sillä hänellä on joukkuekaverinaan Djurgårdenissa Montenegron maajoukkuemies, hyökkääjä Sead Hakšabanović.

”Olemme puhuneet pelistä, ja on kiva päästä pelaamaan häntä vastaan.”

”Lauantaina oli upea tunnelma, joka antoi lisäenergiaa. Toivotaan, että tiistaina on vähintään yhtä hyvä tunnelma. Isot terveiset kannattajille siitä ilmapiiristä.”

Suomi-Montenegro Olympiastadionilla tiistaina kello 19.00. Yle TV2 näyttää ottelun.