Ilves-pomo huolissaan jalkapallon tilanteesta: ”Tämä on asia, johon jokaisen liigaihmisen pitäisi herätä”

Jalkapalloliigan yleisömäärät eivät aiheuta tuuletuksia. Ilves ei haluaisi käyttää taloudellista puskuriaan tappioiden kattamiseen.

Miesten jalkapalloliigassa ei ole nähty yleisöryntäyksiä kevään aikana. Yleisömäärät ovat jääneet kauas totutuista luvuista monella paikkakunnalla, myös Tampereella ja Valkeakoskella.

Ilves on pelannut neljä kotiottelua, joista ensimmäisen se joutui viemään Valkeakoskelle. Jos tuon pelin vaisua yleisömäärää (234) ei huomioida, on tamperelaisseura kerännyt tasaisesti vajaan 2 000 katsojan määriä. Kolmen edellisten ottelun yleisökeskiarvo on 1 891.