Hallitseva mestari KuPS osoitti sarjakärjen tason Ilvekselle, joka ei ole tehnyt maalia yli 300 minuuttiin – Keskikentän luottopelaajalla lääkkeet tehottomuuteen

Ilves hävisi naisten jalkapalloliigassa Kuopion Palloseuralle perjantaina. Ilveksen maalinteko tökkii pahasti.

Aamulehti

Ilveksellä on nyt vaikeaa naisten jalkapalloliigassa. Perjantaina tuli neljäs tappio putkeen, kun Tampereen Kaupissa sarjakärki ja hallitseva mestari Kuopion Palloseura voitti Ilveksen maalein 3–0.

Ilves on päästänyt neljään viime peliin 16 maalia.

KuPS avasi haalihanat jo kahdeksannella minuutilla ja teki toisen maalin avausjakson viimeisellä minuutilla. Ilveksellä oli loistava maalipaikka toisen jakson alussa, mutta Jenni Kantanen ei onnistunut.

”KuPS on vaan niin kova, että ei vaan riittänyt. He ovat näyttäneet, että ovat taas liigan paras joukkue. Meillä oli pari paikkaa, joista olisi pitänyt iskeä”, Ilveksen keskikentän dynamo Emmaliina Tulkki tuumi ottelun jälkeen.

Tulkki pelasi viime kauden KuPSissa ja voitti joukkueen kanssa mestaruuden. Tulkin kausi päättyi kuitenkin alkukaudesta loukkaantumiseen ja hän siirtyi täksi kaudeksi takaisin Ilvekseen, jonka riveissä debytoi liigassa vuonna 2015.

Toisen jakson alun maalipaikka jäi harmittamaan Tulkkia.

”Jos oltaisiin tehty siitä toisen jakson paikasta, olisi ollut ihan eri peli.”

KuPS avasi maalihanat jo kahdeksannella minuutilla ja johti puoliajalla 2–0.

Kamppailu etenkin keskialueella oli hyvin tiukkaa.

KuPS oli lähellä myös neljättä maalia muutamaan otteeseen.

Ilves on pelannut kolme edellistä peliä ja yhteensä yli 300 minuuttia tekemättä maalia.

”Ehkä meidän pitää harjoitella enemmän viimeisen kolmanneksen pelaamista. Ollaan oltu aika suoraviivaisia ja oltu aika väsyneitä, kun on puolustettu paljon”, Tulkki pohti.

Etenkin avausjaksolla Ilves puolusti pitkiä jaksoja. Toisella puoliajalla pelin ollessa KuPSille 3–0 Ilves sai paremmin pallollista peliään käyntiin.

Ilves on kerännyt kymmeneen peliin vain seitsemän pistettä ja on sijalla kahdeksan. Alkusarja on ylittänyt jo puolivälin. Kuusi parempaa etenee ylempään jatkosarjaan. Ilveksellä on kuusi pistettä matkaa sijaan kuusi.

”Se on tavoite, että päästäisiin yläloppusarjaan. Pitää hoitaa seuraavat pelit. Honka tulee vastaa ensi viikon lauantaina, siitä pitää ottaa pisteet”, Tulkki toteaa.

Kaupissa oli paikalla 601 katsojaa. Paikalle oli kutsuttu Ilves Futis-Liigan pelaajia ja Kaupin lehtereet olivat komeasti täynnä.