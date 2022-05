Tampere United kohtaa Ilveksen kakkosjoukkueen Pyynikillä lauantaina. Aamulehti näyttää pelin suorana, selostettuna lähetyksenä tässä jutussa. Ottelu on katsottavissa myöhemmin tallenteelta.

TamUn Toni Toijala on tehnyt tällä kaudella neljässä pelaamassaan ottelussa kaksi maalia.

Jalkapallon miesten Kakkoseen viime kauden päätteeksi noussut Tampere United pelaa sarjassa kauden ensimmäisen paikallispelinsä lauantaina kello 16, kun joukkue kohtaa Ilves/2:n kotikentällään Pyynikillä.

TamU on aloittanut kautensa pirteästi. Ennen perjantain kierrosta tamperelaisjoukkue on B-lohkossa kolmantena. Neljästä pelaamastaan ottelusta TamU on voittanut kaksi, pelannut yhden tasan ja hävinnyt yhden.