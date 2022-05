Lina Lehtovaara tuomitsee naisten Mestarien liigan finaalin

40-vuotias Lehtovaara on toiminut kansainvälisenä erotuomarina vuodesta 2009 lähtien.

Suomalainen jalkapalloerotuomari Lina Lehtovaara on saanut hienon kunniatehtävän lajin huipulla. Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoi keskiviikkona, että Lehtovaara on erotuomari naisten Mestarien liigan finaalissa 21. toukokuuta. Italian Torinossa pelattavassa finaalissa kohtaavat espanjalainen Barcelona ja ranskalainen Lyon.

Lehtovaara, 40, on toiminut kansainvälisenä erotuomarina vuodesta 2009 lähtien, ja hänet on palkittu Suomessa vuoden erotuomarina kuusi kertaa. Hän on tuominnut runsaasti kansainvälisiä otteluita, ja tältä kaudelta tilillä on kolme ottelua Mestarien liigassa.

Mestarien liigan finaalitehtävä on hänelle uran ensimmäinen, vaikkakin hän toimi finaalin neljäntenä tuomarina vuonna 2010.

Lehtovaaran avustavat erotuomarit finaalissa ovat kreikkalainen Chrysoula Kourompylia ja virolainen Karolin Kaivoja.

Huhtikuussa Lehtovaara nimettiin niiden kahdentoista tuomarin joukkoon, jotka jakavat oikeutta naisten EM-lopputurnauksessa kesällä Englannissa.