Watfordin putoaminen sinetöityi, romahtanut Manchester United jää ulos Mestarien liigasta

Brighton möyhensi Manchester Unitedia lauantaina Englannin Valioliigassa.

STT

Watfordin tämänkertainen visiitti jalkapallon Englannin Valioliigassa jäi kauden mittaiseksi. Seuran putoaminen sarjaporrasta alemmas varmistui lauantaina, kun joukkue hävisi vieraissa Crystal Palacelle 0–1. Ottelun ainoan maalin laukoi rangaistuspotkusta Wilfried Zaha 31. peliminuutilla.

Roy Hodgsonin valmentamalla Watfordilla on kautta jäljellä kolme ottelua, mutta sen ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Leedsiin on jo 12 pistettä. Watford on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä. Teemu Pukin edustaman Norwichin putoaminen varmistui jo aiemmin.

Watford olisi tarvinnut lauantaina voiton, jotta sen hento toive säilymisestä olisi säilynyt elossa. Watfordilla on edessään uuden päävalmentajan etsiminen, sillä Hodgson ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei häntä nähdä ensi kaudella joukkueen luotsina.

Watfordin kausi on ollut turbulenssia, sillä Hodgson on jo joukkueen kolmas päävalmentaja tällä kaudella. Watfordin kausi alkoi Xiscon komennossa ja jatkui Claudio Ranierin alaisuudessa, kunnes Hodgson hyppäsi puikkoihin tammikuussa.

Watfordin lauantaita synkensi entisestään Hassane Kamaran ulosajo 69. minuutilla.

Lukaku viimeisteli kahdesti

Manchester United romahti täysin vieraskentällä Brightonia vastaan. Brighton hyödynsi Unitedin surkeaa puolustus­pelaamista ja karkasi Moises Caicedon laukauksella johtoon, kun ottelua oli takana varttitunti.

Toisen puoliajan avausvartin aikana Marc Cucurella, Pascal Gross ja Leandro Trossard täydensivät maaleillaan Unitedin höykytyksen.

United on sarjataulukossa kuudentena ja Brighton yhdeksäntenä. Samalla varmistui, ettei United voi enää yltää ensi kauden Mestarien liigaan oikeuttaville sijoille.

Chelsea taipui kahden maalin johtoasemasta 2–2-kotitasapeliin Wolverhamptonia vastaan.

Kaikki ottelun maalit syntyivät toisella puoliajalla. Romelu Lukaku vei Chelsean rangaistuspotkusta johtoon 56. minuutilla ja laukoi 2–0-osuman kaksi minuuttia myöhemmin.

Francisco Trincao tykitti komealla kaukovedolla Wolverhamptonin kavennuksen. Lisäajan seitsemännellä Conor Coady pukkasi tasoituksen.

Chelsea ilmoitti myöhään perjantaina, että baseball-seura Los Angeles Dodgersin yhdysvaltalainen osaomistaja Todd Boehly on tehnyt lontoolaisseurasta 5,2 miljardin dollarin eli hieman alle viiden miljardin euron tarjouksen. Kauppa on enää liigan ja Britannian hallituksen hyväksyntää vailla.

Boehly näki Chelsean kotistadionilla joukkueen hyytymisen tasatulokseen.

Sarjapaikastaan taisteleva Burnley hävisi kotikentällään Aston Villalle 1–3. Neljännessä jo päättyneessä ottelussa kotijoukkue Brentford kaatoi Southamptonin 3–0.

Valioliigassa pelataan vielä myöhemmin lauantaina ottelu Liverpool–Tottenham.