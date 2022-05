Yhdestäkään urheilun muistoesineestä ei ole maksettu niin paljon kuin Diego Maradonan vanhasta pelipaidasta.

Edesmenneen jalkapallolegenda Diego Maradonan pelipaita kuuluisasta ”Jumalan käsi” -ottelusta myytiin Sothebyn huutokaupassa ennätys­hintaan. Paidasta maksettiin 8,8 miljoonaa euroa, mikä on suurin summa, mitä on ikinä maksettu mistään urheiluun liittyvästä muistoesineestä.

Maradona käytti pelipaitaa, kun hän teki kaksi maalia Englantia vastaan vuoden 1986 MM-turnauksessa.

Huutokaupassa pelipaitaa havitteli seitsemän tarjouksia esittänyttä tahoa. Huutokauppa päättyi keskiviikkoaamuna, Sothebyn huutokauppa kertoi.

”Historiallinen pelipaita ei ole pelkästään muisto tärkeästä historiallisesta urheilutapahtumasta, vaan myös tärkeä osa 1900-luvun historiaa”, Sothebyn modernin keräilyn johtaja Brahm Wachter sanoi tiedotteessa kaupan jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tämä on kiistattomasti tunnetuin pelipaita, joka on koskaan huutokaupattu, joten on vain sopivaa, että se pitää nyt urheiluesineiden ennätystä hallussaan”, Wachter sanoi.

Pelipaitaa oli pitänyt hallussaan vastustajan keskikenttäpelaaja Steve Hodge, joka vaihtoi paitansa Maradonan kanssa sen jälkeen, kun Englanti oli hävinnyt maalein 1-2.

Maradonan tyttären mukaan huutokaupattu pelipaita olisi ollut paita, jota Maradona käytti maalittomalla avausjaksolla, ei se paita, jota Maradona käytti tehdessään kaksi maalia toisella jaksolla. Sotheby vakuutti, että heillä oli oikea paita.

Aiempi käytetyn pelipaidan myyntiennätys oli Babe Ruthin käyttämällä baseballpaidalla, joka myytiin 5,3 miljoonan euron hinnalla vuonna 2019.