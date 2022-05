Konkari näytti suuruutensa – Mika Hilander torjui kaksi TPS-rankkaria ja takasi Hakalle Suomen cupin jatkopaikan

Valkeakoskelaisjoukkue pudotti jatkosta Ykkösen kärkijoukkueen TPS:n.

Kokenut maalivahti Mika Hilander nousi Hakan sankariksi keskiviikkoillan trillerissä Ykkösen kärkijoukkuetta Turun Palloseuraa vastaan.

Hilander pysäytti kaksi turkulaisvetoa rangaistuspotkukilpailussa ja tahditti Hakan Suomen cupin viidennelle kierrokselle lukemin 3–2.

Hilander otti helponnäköisesti kiinni veteraani Kasper Hämäläisen ja vasta 16-vuotiaan Jasper Jalosen laukaukset. Lisäksi toinen TPS-konkari Demba Savage ampui ohi.

”Kuulemma ”Hila” olisi ottanut kiinni myös tämän pallon, jos olisi tarvinnut. Siksi hän oli tolppien välissä, että hoitaa homman”, Hakan valmentaja Teemu Tainio heitti.

Hakasta onnistuivat pilkulta Donaldo Acka, Logan Rogerson ja Eero-Matti Auvinen. Se riitti. Ei haitannut, vaikka maalitykki Lee Erwin täräytti ylärimaan.

Varsinainen peliaika päättyi 1–1. Rogerson vei valkeakoskelaiset johtoon ensimmäisen jakson lopussa. Kansainvälisissä ympyröissä karaistunut Hämäläinen tasoitti tunnin pelin jälkeen.

Tämän jälkeen mentiin heti pilkuille, koska monesta yhteydestä tuttua jatkoaikaa ei käytetä vielä Suomen cupin neljännellä kierroksella.

Haka raivasi tiensä 32 parhaan joukkoon ja jatkaa urakkaansa viidennen kierroksen kamppailulla 25. toukokuuta.

”Cupissa ei merkitse mikään muu kuin jatkopaikka. Nyt se tuli pidemmän kaavan kautta, mutta ei haittaa. Saimme jaettua vastuuta hyvin”, Tainio summasi.

Cup-menestys on ollut aina kova juttu Valkeakoskella. Haka on voittanut kilpailun jo 12 kertaa. Edellä on vain HJK – 14 täysosumaa.

”Olen rakastanut cupia aina henkilökohtaisesti – ja rakastan edelleen. Haluan voittaa. Tämä takaa siihen yhden mahdollisuuden”, Tainio painotti.