Liverpool jyräsi Mestarien liigan finaaliin

Villarreal pelasi avauspuoliajalla hurmiossa, mutta hyytyi toisella jaksolla.

Vila-real/Helsinki

Kotijoukkue Villarreal pelasi hienon avauspuoliajan ja johti 2–0, mutta toisella puoliajalla Liverpool sai pelaamisensa uomiinsa ja voitti välierien toisen osan 3–2. Tulos tiesi sitä, että Liverpool eteni jalkapallon miesten Mestarien liigan loppuotteluun yhteismaalein 5–2, sillä se oli voittanut otteluparin avausosan kotikentällään 2–0.

Liverpool kohtaa 28. toukokuuta Pariisin esikaupungissa Saint-Denis'sä pelattavassa finaalissa Real Madridin tai Manchester Cityn, jotka iskevät keskiviikkona yhteen Madridissa. City voitti otteluparin avausosan kotikentällään 4–3.

Finaalipaikan myötä Liverpoolin haave neljästä suuresta pokaalista yhden kauden aikana on askeleen lähempänä. Päävalmentaja Jürgen Kloppin miehistö on jo voittanut Englannin liigacupin ja on Englannin cupin sekä Mestarien liigan finaaleissa. Englannin Valioliigassa se on pisteen päässä Citystä toisena.

Välierien yllättäjäjoukkue Villarreal tuli tiistain kotikamppailuunsa todella vahvasti ja siirtyi kolmannella minuutilla johtoon, kun Boulaye Dia laukoi osuman maalin edestä.

Avauspuoliajan lopulla kotijoukkueen pelaajat ja kannattajat vaativat kiivaasti rangaistuspotkua, kun Giovani Lo Celso lensi komeassa kaaressa osuttuaan Liverpoolin maalivahtiin Alisson Beckeriin. Erotuomari Danny Makkelie oli kuitenkin järkkymätön.

Puoliajan lopussa Etienne Capoue keskitti ja Francis Coquelin pukkasi kotijoukkueen kahden maalin karkumatkalle. Villarreal prässäsi avauspuoliajalla vahvasti, ja Liverpool sortui lukuisiin harhasyöttöihin.

Liverpool karkasi toisella puoliajalla

Toisella puoliajalla Liverpool sai koneensa käyntiin, ja Villarrealin avausjakson aktiivisuus loisti poissaolollaan. Runsaan tunnin kohdalla Fabinho laukoi Liverpoolin kavennuksen maalivahti Geronimo Rullin jalkojen välistä sisään.

Jatkoa seurasi viisi minuuttia myöhemmin, kun Luis Diaz pukkasi 2–2-tasoituksen. Ottelun 74. minuutilla Rulli nousi kauas maaliltaan, Sadio Mane ohitti hänet ja Juan Foythin ja viimeisteli loppunumerot tyhjänä ammottaneeseen maaliin. Rulli ei taatusti ole tyytyväinen tiistain otteisiinsa.

Liverpool eteni kolmatta kertaa viiden kauden aikana Mestarien liigan finaaliin. Sen tuorein Euroopan herruus on kaudelta 2018–2019.