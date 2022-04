Liverpool otti tiukan otteen Mestarien liigan finaalipaikasta

Jürgen Kloppin miehistö viimeisteli kotikentällään kahdesti ja jätti Villarrealin nollille.

Liverpool otti vahvan otteen jalkapallon Mestarien liigan finaalipaikasta nappaamalla 2–0-kotivoiton espanjalaisesta Villarrealista. Joukkueet kohtaavat välierien toisessa osassa 3. toukokuuta Villarrealin kotikentällä.

Liverpoolin ja välierien yllättäjäjoukkueen Villarrealin kohtaaminen noudatti avauspuoliajalla melko odotettua kaavaa: Liverpool piti palloa, prässäsi ylhäältä ja loi paineen vieraiden puolustuspäähän.

Tiiviisti puolustanut Villarreal pystyi pitämään Liverpoolin avauspuoliajalla pääosin hyvin poissa maalipaikoilta. Puoliajan paras tilanne oli kotijoukkueen Thiago Alcantaralla, joka tykitti pallon kaukaa maalikehikoihin.

Lopulta liika oli liikaa, ja Liverpool teki toisen puoliajan alkupuolella kaksi maalia.

Avausosumassa Liverpoolilla oli onneakin mukana, kun Jordan Hendersonin keskitys otti kimmokkeen vieraiden Pervis Estupinanin jalasta, ja pallo leijaili 53. peliminuutilla takatolpan kautta sisään. Osuma merkittiin Estupinanin omaksi maaliksi.

Kaksi minuuttia myöhemmin Mohamed Salah syötti paitsion rajamailla olleen Sadio Manen kasvotusten maalivahti Geronimo Rullin kanssa. Mane tuikkasi pallon maaliin. Johtoasemassa Liverpoolilla ei ollut vaikeuksia suojella etumatkaansa.

Liverpool jahtaa neljää isoa pokaalia

Villarrealin Mestarien liigan kausi on ollut komea, sillä joukkue pudotti neljännesvälierissä italialaissuuruus Juventuksen ja puolivälierissä saksalaisjätti Bayern Münchenin. Nyt sitä kuitenkin uhkaa urakan päättyminen välieriin, vaikkei tilanne ole täysin toivoton. Lisää huolta joukkueelle tuo Espanjan maajoukkuepelaajan Gerard Morenon loukkaantuminen, joka piti hänet sivussa keskiviikon ottelusta.

Manchester City voitti tiistaina omassa välieräavauksessaan kotonaan Real Madridin 4–3, joten finaalissa saatetaan nähdä englantilaisjättien kohtaaminen.

Jürgen Kloppin valmentama Liverpool jahtaa neljää isoa pokaalia tällä kaudella. Mestarien liigassa se on hyvissä asemissa, Englannin Valioliigassa se on pisteen päässä Citystä toisena, Englannin cupissa se on edennyt finaaliin ja liigacupin se vei jo nimiinsä.

Uutiseen lisätty kuva kello 7.50.