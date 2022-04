Manchester City ja Real Madrid järjestivät seitsemän maalin ilotulituksen

”Hyvää mainosta jalkapallolle”, City-luotsi Guardiola hehkutti Mestarien liigan maalijuhlia. Neljä maalia päästäneen Realin päävalmentaja Ancelotti toivoo ensi viikon ratkaisupelissä parempaa puolustamista.

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola kuvaili tiistai-illan huippuviihdyttävää Mestarien liigan välieräkamppailua hyväksi mainokseksi jalkapallolle. City päihitti kotikentällään Real Madridin klassikko-otteluksi kohoavassa maalijuhlassa 4–3 ja pääsee ensi viikolla ratkaisevaan toiseen osaan Madridissa maalin etumatkalta.

Joukkueet kohtaavat otteluparin toisessa osassa Madridissa 4. toukokuuta.

Voitosta huolimatta ottelu jätti Citylle myös jossiteltavaa, sillä pelitapahtumien perusteella suurinumeroisempi voittokin olisi ollut kotijoukkueelle mahdollinen. City johti jo 11 minuutin jälkeen 2–0 Kevin De Bruynen ja Gabriel Jesusin osumilla, ja sillä oli ensimmäisen puolen tunnin aikana iso kasa muitakin maalipaikkoja. Real oli kolmeen kertaan kahden maalin tappiolla, mutta onnistui yhä uudelleen nousemaan maalin päähän.

”Kukaan ei voi sanoa etteikö olisi nauttinut tästä. Tämä oli hyvää mainosta jalkapallolle”, Guardiola sanoi.

”Tämä oli fantastinen ottelu molemmilta joukkueilta. Real Madrid on niin laadukas joukkue, että he pystyvät rankaisemaan meitä. Teimme paljon hyviä asioita. Ikävä kyllä päästimme maaleja.”

Guardiola halusi keskittyä siihen, että City kaikesta huolimatta voitti ottelun.

”Haluan yrittää vakuuttaa pelaajani siitä, että me voitimme tämän pelin, ja että meidän täytyy mennä [Realin kotistadionille] Bernabeulle pelaamaan samalla tavalla kuin tänään”, espanjalaisluotsi sanoi.

”Sillä ei ole väliä, voitimmeko yhdellä vai neljällä maalilla, Bernabeulla täytyy pystyä parhaimpaansa tai muuten meillä ei ole mahdollisuuksia. Se on hyvä testi meille.”

Heikko puolustuspeli harmitti Ancelottia

Real Madridin päävalmentajan Carlo Ancelottin analyysi oli yksinkertainen: joukkue pelasi hyvin pallollisena mutta huonosti pallottomana.

”Meidän täytyy puolustaa paremmin. Jos me puolustamme paremmin toisessa osassa, me voitamme. Jos emme”, olemme ulkona.

”Me aloitimme ottelun erittäin huonosti, olimme liian pehmeitä ja päästimme maaleja. Sen jälkeen joukkue osoitti upeaa reagointikykyä, kuten se on viime aikoina osoittanut.”

Real on kahdella edelliselläkin pudotuspelikierroksella yltänyt upeisiin kireihin ja pudottanut niiden avulla suurseurat Paris Saint-Germainin ja Chelsean. Molemmilla kerroilla avainasemassa on ollut ranskalaistähti Karim Benzema, joka loisti myös Manchesterin illassa tekemällä kaksi maalia.

”Emme koskaan antaneet periksi. Joskus täytyy vain kestää, ja me teimme niin. City on hieno joukkue, mutta me teimme kovasti töitä ja saimme kolme maalia”, Benzema kommentoi.

Real Madrid on voittanut Mestarien liigan ja sen edeltäjän Euroopan cupin ennätykselliset 13 kertaa, City taas jahtaa vasta ensimmäistä voittoaan. Välierissä Real pelaa nyt 30:ttä kertaa, City kolmatta.

Mestarien liigan välierissä pelataan keskiviikkona ottelu Liverpool–Villarreal.