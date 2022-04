Ilves pääsee vihdoin avaamaan kautensa Ratinassa – nurmikenttä pelikunnossa lauantaina

Ilveksen kauden ensimmäinen kotipeli pelattiin Tampereen sijaan Valkeakoskella. Lauantain VPS-peli pelataan joukkueen oikealla kotikentällä.

Aamulehti

Ilves pääsee pelaamaan miesten jalkapalloliigaa kotikentällään Ratinan stadionilla tulevana lauantaina.

Ilves kohtaa 23. huhtikuuta sarjanousija Vaasan Palloseuran Tampereen Ratinassa.

Ilves pääsee viimein avaamaan kautensa myös kotikentällään. Kauden ensimmäinen virallinen kotipeli jouduttiin siirtämään Valkeakoskelle Tehtaan kentälle 9. huhtikuuta.

Nyt Ratinan nurmi on saatu riittävään pelikuntoon. Kauden alkua nurmikentillä viivästyttivät kylmä kevät ja vielä tullut takatalvi lumisateineen. Ilves kertoo eri medioissaan, että lippuja myydään juuri Ratinaan pelattavaan VPS-otteluun.

Ilveksellä on alkukaudesta ollut muitakin pelipaikan siirtoja. AC Oulu -vieraspeli pelattiin viime sunnuntaina Vaasassa.

Ilves on aloittanut kauden yhdellä tasapelillä kolmesta ottelusta ja on sarjassa sijalla 11. VPS on peräti neljäntenä, se on kerännyt kolmeen peliin neljä pistettä.

Suomen cupissa Ilves kohtaa neljännellä kierroksella oman kakkosjoukkueensa Ilves/2:n. Suomen cupin sääntöjen mukaan farmi- tai yhteistyöseurat asetetaan neljänneltä kierrokselta alkaen automaattisesti vastakkain.

Haka aloittaa Suomen cup -taipaleensa neloskierrokselta, vastus sille arvotaan torstaina.