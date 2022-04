MTV: Perparim Hetemaj siirtyy HJK:hon

Perparim Hetemaj on palaamassa Suomen jalkapalloliigaan pelaamaan. Kuva lokakuulta 2017, kun Hetemaj pelasi vielä Suomen maajoukkueessa.

Jalkapalloilija Perparim Hetemaj palaa kotimaiseen liigaan ja helsinkiläiseen HJK:hon. Asiasta kertoo verkkosivuillaan MTV.

Keskikenttäpelaaja Hetemaj, 35, on viimeksi pelannut Italian liigassa toisella sarjaportaalla Serie B:n Regginassa. Hän pelasi kaudesta 2010–11 lähtien Italian pääsarjan Serie A:n Bresciassa, Chievossa ja Beneventossa. Hänelle on kertynyt Serie A:ssa yhteensä 300 ottelua.

Hetemaj on ollut Italian ohella ulkomailla ammattilaisena Kreikan ja Hollannin pääsarjoissa. Kotimaan liigassa hän debytoi HJK:ssa vuonna 2005.