Englantilaishuiput välieriin Mestarien liigassa – välierissä Espanja vastaan Englanti -koitos

Madridin Wanda Metropolitano -stadionilla ei keskiviikkona maaleja nähty, mutta melkoinen hurlumhei-loppu: 12 minuutin lisäajalla nähtiin käsikähmää, nostettiin kuusi varoitusta ja osoitettiin yksi ulosajo.

Helsinki

Jalkapallon miesten Mestarien liigan välieriin raivasivat keskiviikkona pelatuissa puolivälierissä tiensä englantilaisseurat Liverpool ja Manchester City. Välieristä tulee Espanja vastaan Englanti -koitos, sillä Liverpool kohtaa kilpailun suuryllättäjän Villarrealin ja City saa vastaansa espanjalaisjätti Real Madridin.

Liverpool voitti puolivälierien avausosassa portugalilaisen Benfican vieraissa 3–1, ja kotipelissään Liverpool sinetöi jatkopaikan karkaamalla 3–1-johtoon. Benfica sinnitteli kuitenkin loppulukemiksi 3–3, ja näin Liverpool jatkoon yhteismaalein 6–4.

City voitti avausosassa kotonaan espanjalaisen Atletico Madridin 1–0, ja toisessa osaottelussa Madridissa saatiin jännittää loppuun asti. Maaleja ei kuitenkaan nähty, vaikka lisäaikaa pelattiin päälle kymmenen minuuttia. City näin ollen niukasti välieriin.

Välierien avausosat pelataan 26.–27. huhtikuuta ja toiset osat 3.–4. toukokuuta. Mestarien liigan finaali pelataan 28. toukokuuta Pariisissa.

Firmino viimeisteli kahdesti

Liverpoolin vei koti-Anfieldilla johtoon Ibrahima Konate, Benfican toi tauolle tasoihin Goncalo Ramos. Otteluparin ratkaisi toisella puoliajalla kahdella maalillaan Roberto Firmino, mutta sydäntykytystä niin Liverpoolin penkille kuin katsomoon toivat maaleillaan vielä Benfican Roman Jaremtshuk ja Darwin Nunez.

Lopulta portugalilaisyllättäjän paukut eivät kuitenkaan riittäneet, ja Liverpool pelaa 12. kerran Euroopan cupin eli Mestarien liigan neljän parhaan joukossa. Villarrealia vastaan seura tavoittelee kymmenettä finaaliaan ja haaveissa siintää seitsemäs mestaruus Euroopan seurajoukkuekisojen kuninkuusluokassa.

”Pelasimme hyvin, mutta päästetyt maalit kismittävät. Mutta olemme jatkossa, ja se on tärkeintä. Villarreal on pudottanut hyviä joukkueita, ja siitä tulee vaikea ottelupari. Meidän on oltava valmiina antamaan kaikkemme”, Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson summasi BT Sportille BBC:n mukaan.

Madridissa tunteet kuumina

Englannin Valioliigassa Liverpoolin kanssa mestaruudesta taisteleva Manchester City teki Mestarien liigan puolivälierissä yhden maalin Liverpoolin osuessa kuudesti, mutta jatkossa on Citykin. Madridin Wanda Metropolitano -stadionilla ei keskiviikkona maaleja nähty, mutta melkoinen hurlumhei-loppu: 12 minuutin lisäajalla nähtiin käsikähmää, nostettiin kuusi varoitusta ja osoitettiin yksi ulosajo.

Citylle avausosassa osunut ja maalillaan jatkopaikan lopulta tuonut Kevin De Bruyne loukkaantui keskiviikon pelissä, ja se tuo huolta titteleitä niin kotimaassa kuin Euroopassa jahtaavalle tähtisikermälle. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tietoa.

City-valmentaja Pep Guardiola kirjasi jo yhdeksännen välieräpaikkansa Mestarien liigassa urallaan: neljä Barcelonassa, kolme Bayern Münchenissä ja kaksi Cityssä. Vastaavaa määrää ei ole kellään muulla päävalmentajalla. Nyt edessä on jälleen espanjalaisvastus: Madridin kaksikosta se menestyksekkäämpi eli Real.

”Atletico oli meitä parempi toisella puoliajalla ja olimme onnekkaita, että he eivät tehneet maalia. Mutta kokonaisuutena, olemme välierissä – ja ansaitusti”, Guardiola kuittasi BT Sportille.