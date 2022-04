Aamulehti näyttää suorana kaikki jalkapallon Kakkosen ottelut Tampereelta – katso tästä, mitä on luvassa

Jalkapallon Kakkosen B-lohkossa pelaa huhtikuussa alkavalla kaudella kolme tamperelaisjoukkuetta. Aamulehti näyttää kaikki TamUn, Ilves-Kissojen ja Ilveksen kakkosjoukkueen kotipelit selostettuina suorina lähetyksinä. Myös osa tamperelaisten vierasotteluista lähetetään. Pelejä pääset katsomaan Aamulehden tilaajana.

Jalkapallon miesten Kakkosen kausi pyörähtää käyntiin pääsiäisen jälkeen. Tällä kaudella Aamulehti näyttää tilaajilleen kaikki tamperelaisjoukkueiden kotipelit ja osan vierasotteluista. Tampereella pelattavat ottelut selostavat Rasmus Junila ja Lauri Olkkonen.

Jo viime kaudella Aamulehti lähetti kaikki TPV:n ja Ilves-Kissojen kotipelit suorina. Kauden päätteeksi TPV putosi Kolmoseen. Nyt Aamulehden livetarjonta Kakkosesta kuitenkin laajenee, kun mukaan tulevat Ilves-Kissojen lisäksi Ilves/2 ja nousijajoukkue Tampere United.

"Tampere on jalkapallokaupunki. Täällä pelaa perinteikkäitä joukkueita, joita seurataan intohimolla. Tulevalla kaudella Kakkosessa pelaa kolme tamperelaista joukkuetta samassa lohkossa, joten asetelma on herkullinen ja luvassa on varmasti hieno kausi”, lupaa Aamulehden liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki.

Aiemmin TamU on tarjonnut otteluidensa suorat lähetykset kannattajilleen omana tuotantona, mutta nyt pelit siirtyvät Aamulehdelle, koska seura haluaa turvata niiden näkymisen.

”Keskeisin syy muutokselle on se, että meidän TamU-TV:n vapaaehtoisten porukkamme on jäänyt kovin pieneksi. Se on oikeastaan pyörinyt kolmen ihmisen varassa. Kun mennään noin pienellä, on aina vaakalaudalla, pystymmekö edes toteuttamaan jokaisesta pelistä livelähetystä”, seuran puheenjohtaja Antti Niemistö kertoo.

Kova kilpailu pelaajista

Niemistö on hyvin tyytyväinen siihen, millaisen joukkueen Kakkoseen noussut TamU on saanut alkavalle kaudelle kasaan. Runko on pysynyt koossa parin vuoden ajan.

”Olemme saaneet paljon vahvistettua joukkuettamme. Vetovoimamme oli ihan valtava. Saimme valita alueen parhaat pelaajat tälle tasolle”, Niemistö kehuu.

90-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ilves-Kissat on tehnyt hartiavoimin töitä talvikaudella, kun sekä valmennus että suunniteltua suurempi osa pelaajistosta meni uusiksi. Osa viime kauden joukkueesta ei halunnut jatkaa Kakkosessa, osa siirtyi muihin seuroihin. Seura etsi yhä pelaajia vain pari viikkoa ennen kaudenavausta.

”Tässä mielessä meillä on vähän haastavammat lähtökohdat kauteen kuin vaikka vuosi sitten. Toisaalta uskon, että meillä on kovempi joukkue tällä hetkellä kuin viime vuonna. Se vain täytyy saada kentälle”, puheenjohtaja Tuomas Karjanlahti sanoo.

Tulevalla kaudella Ilves-Kissoja valmentavat Mikko Innanen ja Kari Sainio.

Ilveksellä tilanne on erilainen, sillä kakkosjoukkueessa kasvatetaan omia junioreita kohti edustusjoukkuetta. Osa Kakkosen pelaajista on jo mukana edustusjoukkueen harjoitusringissä, ja pelaajaliikennettä joukkueiden välillä nähtäneen kesän aikana molempiin suuntiin.

Ilveksen virkaa toimittavan toimitusjohtajan Toni Hevonkorven mukaan Kakkosen joukkue on tällä kaudella mielenkiintoinen.

”Siellä on varmasti paljon sellaisia pelaajia, jotka menevät tuosta vielä paljon pidemmälle. Penkkiurheilijalle joukkue on kiva seurattava, sillä siinä on paljon tosi lupaavia yksilöitä ja nuoria poikia, joilla on halu kehittyä ja menestyä jalkapallossa. He laittavat itsensä ainakin likoon.”

Kohti ylempiä sarjatasoja

Viime kaudella kaikki tamperelaisjoukkueet sijoittuivat lopulta B-lohkossa häntäpäähän. Tältä kaudelta tamperelaiset odottavat viime vuotta parempia sijoituksia, eikä nousijajoukkue TamUkaan tyydy selviytymiseen.

”Tavoite on ottaa hyvä kausi, ettei tarvitse ainakaan putoamista miettiä. Miksei olla ihan kärkitaistelussakin mukana”, Niemistö pohtii.

Kakkoseen nouseminen on TamUlle odotettu, tärkeä väliporras. Seuran pitkän aikavälin tavoitteena on nousta yhä korkeammalle. Samaa tavoittelee Ilves-Kissat, eikä Ilveksen kakkosjoukkueeltakaan nousua ole kielletty, vaikka joukkueen ykköstarkoitus on valmistaa pelaajiaan ammattilaisuuteen.

“Vähintään Kakkosen tasolla pitää olla. Emme ole koskaan sanoneet, ettei saisi nousta, jos niin hyvin pelaa. Haluamme, että joukkue pelaa ansaitsemallaan tasolla. Ehkä joskus tulevaisuudessa se voi olla jopa Ykkönenkin”, Hevonkorpi sanoo.