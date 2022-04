Pep Guardiola ajattelee taktiikat tarkasti ennen isoja europelejä: ”Mietin asioita puhki, liikaakin, Mestarien liigassa”

Atletico Madrid päätti Manchester Unitedin kauden jo Mestarien liigassa, nyt vastassa on Manchester City.

Espanjalaisseura Atletico Madrid päätti Manchester Unitedin taipaleen jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelien avauskierroksella, mutta kaupungin toisen suurjoukkueen kanssa tulee vaikeampaa. Atletico avaa puolivälierät tiistai-iltana Englannin Valioliigan kärkiseuraa Manchester Cityä vastaan.

City musersi pudotuspelien avauskierroksella portugalilaisen Sportingin 5–0. Mutta jos jokin seura voi hyydyttää Cityn, se on Diego Simeonen luotsaama sinnikästäkin sinnikkäämpi Atletico. Pallonhallintaan luottava City vastaan vastustajaa aina niin turhauttava Atletico.

City-valmentaja Pep Guardiola tuhahti tiedotustilaisuudessaan maanantaina, ettei suostu ”tyhmään” väittelyyn taktiikoista.

”Jokainen yrittää voittaa ottelun, ja jos he voittavat, he ovat oikeassa, jos me voitamme, me olemme oikeassa. Kyse on pelaajista, sieltä se ero löytyy”, Guardiola maalaili.

Guardiola myönsi samalla, että hän itse ajattelee ”liikaakin” taktiikoita ennen Mestarien liigan koitoksia. Ja tiistaille miehellä on melkoinen strategia takataskussa.

”Mietin asioita puhki, liikaakin, Mestarien liigassa. Siksi tulokseni ovat erittäin hyviä. Olisi tylsää, jos pelaisin aina samalla tavalla, ja siksi mietin liikaa ja luon tyhmiä taktiikoita. Ja tiistaina luon ihmeellisyyttä: pelaamme 12 pelaajalla!” Guardiola virnuili tiedotusvälineille.

Oli miten oli, yksitoista cityläistä tuo jo tarpeeksi haastetta espanjalaisvieraille tiistaina. Ja yhtälailla hankalaa on portugalilaisella Benficalla, joka tiistai-illan toisessa puolivälieräottelussa isännöi otteluparin avauksessa Liverpoolia.

Benfica eteni kahdeksan parhaan joukkoon peittoamalla hollantilaisen Ajaxin. Se tietyllä tavalla pelasti Benfican kautta, joka on sujunut kotimaan liigassa vaisusti. Siltikin Benfica on kotonaankin selkeä altavastaaja: Liverpool on noussut Cityn kantaan voittamalla kymmenen viime peliään Valioliigassa.

”Meitä laitetaan jo välieriin, mutta itse en näe asiaa noin. Benfica on erittäin vahva joukkue, jos heidän antaa olla sellainen”, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp kuitenkin vieritti suosikin painetta joukkueeltaan tiistaihin.

Mestarien liigan puolivälierien avauspelit C Morelta kello 22: tiistaina Benfica–Liverpool ja Man City–Atletico, keskiviikkona Chelsea–Real Madrid ja Villarreal–Bayern.