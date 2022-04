City kuittasi Liverpoolin kärkipaikan nopeasti – Christian Eriksen viimeisteli maalin, kun Brentford murskasi Chelsean

Norwichin Teemu Pukki jäi ilman osumaa Brightonia vastaan.

Manchester City ja Liverpool jatkavat kiivasta taistelua jalkapallon Englannin Valioliigan kärkipaikasta. Lauantaina molemmat nappasivat voiton, joten City johtaa Liverpoolia edelleen yhdellä pisteellä. Molemmat ovat pelanneet 30 ottelua.

City murjoi vieraissa Burnleysta 2–0-voiton, ja Liverpool kaatoi kotonaan Watfordin 2–0.

Liverpoolilta on nähty huomattavasti parempiakin esityksiä, mutta tarvittavan se teki ja voitti. Ottelun 22. minuutilla Diego Jota pukkasi pallon Joseph Gomezin keskityksestä maaliin. Kamppailun lopussa Fabinho laukoi rangaistuspotkusta kotijoukkueen toisen osuman.

Watfordin Juraj Kuckalla oli ensimmäisellä ja Joao Pedrolla toisella puoliajalla mainio tilaisuus tehdä maali. Alisson torjui Kuckan laukauksen, ja Pedron yritys meni niukasti ohi maalin.

Liverpool pelasi ottelunsa ennen Cityä, joten se nousi hetkeksi sarjajohtoon. City kuitenkin kuittasi asetelmat nopeasti ennalleen.

Manchesteriläisjätti karkasi Burnleylta nopeasti, kun Kevin De Bruyne tykitti avausosuman viidennellä minuutilla. Kun ottelua oli takana 25 minuuttia, Ilkay Gündogan viimeisteli 0–2-osuman komean syöttöketjun päätteeksi.

Norwich sinnitteli

Teemu Pukin edustama Norwich sinnitteli maalittoman vierastuloksen Brightonia vastaan. Brighton laukoi ottelussa peräti 31 kertaa, mutta vain neljästi maalia kohti. Avauspuoliajalla Brightonin Neal Maupay tälläsi pallon rangaistuspotkusta yli.

Koko ottelun pelannut Pukki jäi vähille palloille. Ottelun 79. minuutilla hän osoitti vaarallisuutensa pelaamalla komean keskityspallon Milot Rashicalle, joka laukoi suoraan ilmasta taivaan tuuliin.

Sarjajumbo Norwichille jokainen piste on tärkeä, kun se elättelee hentoisia toiveita säilymisestä. Norwichin ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Evertoniin on seitsemän pistettä, mutta Evertonilla on kaksikosta kolme ottelua vähemmän pelattuna.

Brentford murskasi Chelsean

Sarjakolmonen Chelsea kärsi kotikentällään tylyn 1–4-tappion Brentfordille.

Ottelun kaikki maalit nähtiin toisella puoliajalla. Chelsean Antonio Rüdiger aloitti maalijuhlat tykittämällä pallon todella kaukaa sisään.Sen jälkeen Brentford teki neljä osumaa, joista Vitaly Janelt viimeisteli kaksi. Vieraiden toisen maalin laukoi vapaaksi pelattu Christian Eriksen, jolle osuma oli Valioliigassa ensimmäinen tällä kaudella.

Tanskalaistähti Eriksen sai viime kesänä sydämenpysähdyksen EM-ottelussa Suomea vastaan. Rytmihäiriötahdistimen saanut Eriksen palasi peleihin helmikuun lopulla Valioliigassa.

Eriksen on palannut myös Tanskan maajoukkueeseen. Hän viimeisteli viime viikolla maalin Hollannin ja kuluvan viikon tiistaina Serbian verkkoon.

Leeds pelasi kotonaan 1–1-tuloksen Southamptonia vastaan, ja Wolverhampton voitti kotonaan Aston Villan 2–1. Villa ilmoitti ennen ottelua, että nuori suomalaismaalivahti Viljami Sinisalo on nostettu yhdeksi vaihtopelaajista.