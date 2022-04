Jalkapallon MM-kisat järjestetään tänä vuonna Qatarissa poikkeuksellisesti marras-joulukuussa.

Tämänvuotisten jalkapallon miesten MM-kisojen alkulohkojen arvonta suoritettiin perjantai-iltana Qatarin Dohassa.

Tuleva MM-lopputurnaus on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan suunnitelmien mukaan viimeinen, joihin osallistuu 32 joukkuetta kahdeksaan alkulohkoon jaettuna. Vuoden 2026 kisoihin osallistujamäärän on tarkoitus kasvaa 48 joukkueeseen.

Isäntämaaksi kyseenalaisesti valitun Qatarin ilmaston vuoksi MM-kisat pelataan ensimmäistä kertaa ikinä kesän sijaan loppuvuodesta. Avausottelu on ohjelmassa 21. marraskuuta, ja MM-finaali pelataan 18. joulukuuta.

Kisojen myöntämisen jälkeen Qatar on saanut ihmisoikeus­tilanteensa lisäksi kritiikkiä muun muassa stadioneiden rakennustyömaiden oloista.

The Guardian -lehti arvioi viranomais­lähteisiinsä vedoten helmikuussa vuonna 2021, että kisoihin jollain tavalla liittyvillä rakennustyömailla oli kuollut yli 6 500 ulkomaalaista työntekijää sen jälkeen, kun kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010.

Isäntämaa Qatar oli arvonnan ykköskorissa Fifa-rankingin seitsemän parhaan maan mukana.

Loputkin korisijoitukset määritellään nykyään rankingin mukaan eikä vielä vuoden 2014 kisoissa käytössä olleeseen tapaan maaosittain. Tämä myös heikentää huomattavasti niin sanottujen ”kuolemanlohkojen” muodostumisen todennäköisyyttä.

Samasta maanosista tulevat maat eivät kuitenkaan voineet päätyä samaan lohkoon Euroopan maita lukuun ottamatta.

Kisoihin osallistuvista 32 maajoukkueesta 29 on jo selvillä. Euroopan jatkokarsinnoissa ratkaisematta on vielä yksi paikka, ja maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa ratkaisemattomia paikkoja on kaksi.

Nämä kolme avointa paikkaa asetettiin lohkoarvonnassa neljänteen koriin. Viimeisetkin kisoihin tiensä selvittävät maat selviävät kesäkuussa.