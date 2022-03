Helmarit nimettiin huhtikuun MM-karsintoihin – Syyskuun Ruotsi-karsintaottelu pelataan Ratinassa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa huhtikuussa kaksi tärkeää MM-karsintaottelua

Suomi voitti syyskuussa Slovakian kotikentällä Turussa maalein 2–1. Nyt vuorossa on vierasottelu Slovakiassa.

Jalkapallon naisten A-maajoukkue pelaa huhtikuussa kaksi tärkeää MM-karsintaottelua, kun se kohtaa vieraissa Slovakian 8. huhtikuuta ja kotona Helsingissä Georgian 12. huhtikuuta. Tänään julkistettu Helmarien joukkue koostuu tutuista pelaajista.

Heinä-elokuussa 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelattavaan MM-lopputurnaukseen etenee 32 maata. Jokaisen yhdeksän lohkon voittajat etenevät suoraan turnaukseen ja lohkokakkoset jatkavat jatkokarsintoihin.

Suomi on MM-karsintojen A-lohkossa kolmantena Ruotsin ja Irlannin takana. Ruotsi on voittanut kaikki viisi otteluaan, mutta Irlannin ja Suomen välinen ero on vain yksi piste.

MM-karsinnat jatkuvat syksyllä, ja tänään keskiviikkona julkistettiin, että Helmareiden syyskuinen MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan pelataan Tampereella.

Kesän EM-kisoihin valmistautuva Suomi kohtaa maaottelussa Japanin 27. kesäkuuta Turussa.