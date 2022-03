Pohjois-Makedonialla 90 minuuttia aikaa täyttää "koko maan unelma" – Portugali on suosikki, mutta tietää Italian pudottaneen vastustajan vaarallisuuden

Myös Ruotsi hakee MM-paikkaa tiistaina. Vastassa on Puola.

Porto

Kymmenellä eurooppalaismaalla on paikka varattuna Qatarissa loppuvuonna pelattavaan jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen, ja kaksi tikettiä leimataan tällä viikolla.

Jatkokarsinnan finaaleissa pelataan tiistaina ottelut Portugali–Pohjois-Makedonia ja Puola–Ruotsi, ja maanosan 13. eli viimeinen MM-paikka ratkeaa Walesin kohdatessa Ukrainan tai Skotlannin vielä määrittelemättä olevana ajankohtana.

Pohjois-Makedonia järjesti viime torstaina todellisen sensaation, kun se pudotti jatkokarsinnan avauskierroksella Euroopan mestari Italian. Nyt maa hakee toista suuryllätystä, kun se tavoittelee historiansa ensimmäistä MM-lopputurnauspaikkaa Portugalin Portossa.

”Tämä lienee yksi vaikeimmista ja jännittävimmistä otteluistamme ikinä. Meillä on 90 minuuttia aikaa täyttää lapsuuden unelmamme, eikä pelkästään oma unelmamme, vaan koko maamme unelma”, Pohjois-Makedonian avainpelaajiin lukeutuva keskikenttämies Elif Elmas ennakoi tiistai-iltaa Portossa.

”Tämä on mahdollisuus, jota ei voi hukata. Meidän on jätettävä kentälle kaikkemme.”

Pohjois-Makedonia on voittanut kolme viimeisintä vieraspeliään, viimeisimpänä Italian maansuruun suistanut 1–0-voitto Aleksandar Trajkovskin lisäajan maalilla torstaina Palermossa.

Erilaista jalkapalloa

Parin miljoonan asukkaan balkanilaismaan maajoukkue kohtaa tiistaina Cristiano Ronaldon johtaman Portugalin, joka selvitti jatkokarsinnan avauskierroksella Turkin 3–1.

”Jalkapallo on nykyisin erilaista. Kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Nimillä, numeroilla ja tilastoilla ei ole merkitystä”, Portugalin kokenut keskikenttäpelaaja Joao Moutinho varoitti maailmanlistan 67. rankatusta vastustajasta.

”Meidän on näytettävä kentällä, että meillä on enemmän laatua ja meidän on pelattava omaa peliämme”, Moutinho jatkoi.

Paineita piisaa. Siksikin, että 37-vuotiaalle Ronaldolle kyseessä on mitä suurimmalla todennäköisyydelle viimeinen MM-mahdollisuus.

”Meillä on velvollisuus päästä lopputurnaukseen, joten painetta on, riippumatta siitä ketä vastaan pelaamme. Tiedämme ihan tasan tarkkaan, että meidän on oltava mukana Qatarissa”, Englannin Valioliigan Manchester Cityn tähti Bernardo Silva puki sanoiksi odotukset Portugalissa.

Jälleen Puola ja Ruotsi

Tiistai-illan toinen jännitysnäytelmä esitetään eteläisessä Puolassa, Chorzowin kaupungissa. Venäjän sulkemisen myötä ilman peliä jatkokarsintafinaaliin päässyt Puola saa vieraakseen Ruotsin, joka kaatoi torstaina Tshekin Robin Quaisonin jatkoaikamaalilla 1–0.

Joukkueilla on tuoretta muistia keskinäisestä kohtaamisesta, sillä Ruotsi kaatoi Puolan viime kesänä EM-lopputurnauksessa 3–2. Tuo voitto oli Ruotsille kuudes peräkkäinen Puolasta, joka on viimeksi voittanut sinikeltaiset kesällä 1991.

Puolalta uupuu hyökkääjä Arkadiusz Milik, joka loukkaantui torstaina pelatussa maaottelussa Skotlantia vastaan. Skotteja vastaan huilannut Robert Lewandowski on kuitenkin valmis maalaamaan Puolaa MM-turnaukseen.

Entä millaista roolia näyttelee vastapuolen hyökkääjälegenda Zlatan Ibrahimovic, joka ei pelikiellon takia pelannut Tshekki-ottelussa?