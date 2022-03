Lukas Hradecky on Huuhkajien uusi kapteeni

Huuhkajien uusi kapteeni on maalivahti Lukas Hradecky. Asiasta kertoi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva perjantaina etälehdistötilaisuudessa. Kapteenistoon kuuluvat lisäksi Teemu Pukki, Rasmus Schüller ja Daniel O'Shaughnessy.

Valmennusjohdon valitsema kapteenisto päätettiin Huuhkajien harjoitus- ja pelileirillä Espanjan Murciassa. Suomi kohtaa Murciassa harjoitusottelussa Islannin huomenna lauantaina ja Slovakian ensi tiistaina.

”Meillä on kapteenistossa maalivahti, yksi puolustuslinjasta, yksi keskikentältä ja yksi hyökkäyksestä. He ovat keskenään vähän erityyppisiä henkilöitä, mutta uskon, että he pystyvät hyvin yhteistyöhön ja hoitamaan hommansa”, Kanerva sanoi.

Aiemmin kapteenistoon kuuluneista Tim Sparv, Paulus Arajuuri ja Joona Toivio lopettivat maajoukkueuransa viime syksynä.