Britannian hallitus esti Roman Abramovitshin aikeet myydä Chelsean – oligarkin omaisuus jäädytettiin eikä otteluihin saa enää myydä lippuja

Britannian hallituksen mukaan Abramovitshilla on läheiset suhteet Vladimir Putiniin.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Chelsean omistajan Roman Abramovitshin aikeet myydä seura on toistaiseksi mahdotonta. Britannian hallitus on jäädyttänyt oligarkin Britannian omaisuuden Ukrainan sodan takia.

Chelsea saa seurana jatkaa toimintaansa, mutta siihen tulee rajoituksia. Lippuja ei saa toistaiseksi myydä eikä seuran oheistavaroita kuten pelipaitoja. Kausikorttilaiset voivat käydä otteluissa.

The Guardianin mukaan Abramovitsh on luokiteltu Kreml-myönteiseksi oligarkiksi. Britannian hallituksen julkaisemien dokumenttien mukaan Abramovitshilla on ollut läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin vuosikymmenten ajan.

Dokumenteissa todetaan, että kyse on suhteesta henkilöön, joka on osallisena Ukrainan valtion horjuttamiseen, alueellisen koskemattomuuden rikkomiseen ja itsenäisyyden heikentämiseen.

Britannian hallitus toteaa, että yhteys Kremliin on sisältänyt taloudellisen edun tai muun aineellisen edun saaminen Putinilta ja Venäjän hallitukselta.

Tämä sisältää hallituksen mukaan muun muassa yritysten verohelpotuksia ja osakkeiden ostoja edulliseen hintaan.

Abramovitsh on toistuvasti kiistänyt olevansa yhteydessä Putiniin tai Venäjän valtioon tai että hän olisi tehnyt mitään sanktioiden ansaitsemiseksi.

Abramovitshin lisäksi Britannian hallitus jäädytti kuuden muun venäläisen oligarkin omaisuuden.

Abramovitsh laittoi Chelsean myyntiin viime viikolla. Seuran ostamisesta on ollut useita kiinnostuneita. Hinnaksi on arvioitu noin kolme miljardia puntaa.