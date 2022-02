Sihvonen ja Whyte nousivat Hakan sankareiksi jalkapallon liigacupissa – Ilves-voitto toi välieräpaikan

Uusiseelantilaisen Oliver Whyten tapaan muutkin Hakan ulkomaalaiset pelaajat esiintyivät edukseen, kun joukkue voitti Ilveksen Pirkkahallissa 2–1.

Oliver Whyte (edessä) on ollut valmentaja Teemu Tainion mukaan ideaali pelaaja Hakan 10-paikalle. Hän puski Hakalle voittomaalin Ilves-kohtaamisen lisäajalla.

Peräti 190-senttinen Atte Sihvonen ja "vain" 179-senttinen Oliver Whyte puskivat lauantaina Hakan liigacupin välieriin, kun Ilves kaatui Pirkkahallissa.

TPS:stä tullut Sihvonen iski ensimmäisen jakson lisäajalla Janne-Pekka Laineen antamasta vapaapotkusta 1–1-tasoituksen ohi Rasmus Leislahden.

"Meillä on pitkiä pelaajia, ja siksi näihin erikoistilanteisiin on panostettu”, tiivisti Hakan valmentaja Teemu Tainio.

Ilves oli mennyt johtoon jo 12. minuutilla, kun Tuomas Ollila keskitti ja Patrick Loa Loa puski tolpan kautta pallon ohi voimattoman Aatu Hakalan.

Toisella jaksolla joukkueet ja kannattajat odottelivat jo rangaistuspotkukilpailua, mikä olisi ollut edessä suoraan varsinaisen peliajan päätyttyä.

Uusiseelantilaiset Logan Rogerson ja Whyte pelasivat kuitenkin loppuun saakka. Lisäaikaa oli pelattu kolmisen minuuttia, kun Rogerson keskitti ja Whyte puski oikeaan alakulmaan.

”En yleensä tee maaleja päällä, edellisestä sellaisesta oli aikaa ainakin pari vuotta. Olen pelannut aiemminkin Loganin kanssa, ja yhteispelimme toimii”, Whyte sanoi.

Whyte on ollut Suomessa ja Valkeakoskella kuusi viikkoa. Aiempaa kokemusta Euroopan kentiltä on Portugalista ja Turkista.

"Halusin uusia kokemuksia, ja Logankin suositteli Hakaa. Säähän on ollut totuttelemista, mutta kyllä sekin menee”, Whyte sanoi.

Whyte aloitti ottelun vaihtopenkiltä. Hän tuli peliin 66. minuutilla Salomo Ojalan paikalle. Haka teki kaikki seitsemän sallittua vaihtoa.

"Terveystilanne on hyvä. Saimme toisella jaksolla lisävauhtia peliin, kun tuoreita jalkoja otettiin mukaan”, Tainio sanoi.

Hakan ulkomaalaiset esiintyivät jälleen edukseen. Stavros Zarokostasilla oli yksi huippupaikka, mutta Leislahti torjui hienosti.

"Whyte on ideaali pelaaja 10-paikalle. Hänen etunaan meillä on sekin, että on yhteistä kokemusta meillä jo viime kaudella pelanneen Rogersonin kanssa”, Tainio sanoi.

Pirkkahalliin olisi saanut ottaa 800 katsojaa, mutta vain vajaa neljäsosa tästä määrästä saapui nauttimaan ajoittain hyvinkin tasokkaasta ja vauhdikkaasta jalkapallo-ottelusta.

Toisella jaksolla molempien joukkueiden otteet kovenivat ja varoituksiakin jaettiin. Ilveksen uutta tähtipelaajaa Petteri Pennasta paikkailtiin viitisen minuuttia kentän laidalla.

Voitolla Haka pääsi siis liigacupissa välieriin, missä se mitä todennäköisimmin kohtaa lauantaina 12. maaliskuuta Pirkkahallissa joko KuPS:n tai Turun Interin. Finaali pitäisi pelata 19. maaliskuuta.