Ilves lainasi Kai Meriluodon, 19, Helsingistä – purki toisen pelaajan sopimuksen

Aamulehti

Tampereen Ilves tiedotti tiistai-iltana kahdesta liikkeestään sopimusmarkkinoilla. Ilves on lainannut tulevaksi kaudeksi riveihinsä HJK:sta 19-vuotiaan hyökkääjän Kai Meriluodon. Lisäksi seura kertoi purkaneensa sopimuksen viime kaudella Tampereelle saapuneen Sylvanus Nimelyn kanssa.

Meriluoto on tuttu pelaaja Suomen nuorisomaajoukkueista, joissa hän on pelannut alle 16-, 17-, 19- ja 20-vuotiaissa yhteensä 21 ottelua tehden yhdeksän maalia. Seuratasolla Meriluoto on edustanut viime vuodet HJK:n kakkosjoukkuetta Klubi 04:ää.

Meriluoto paukutti Klubi 04:lle 14 osumaa kaudella 2020, kun seura nousi miesten Kakkosesta Ykköseen. Viime kaudella maan kakkostasolla Meriluoto osui sinivalkoisille seitsemässä Ykkösen ottelussa.

”Olen puhdas maalintekijä, joka on vaarallinen boksissa ja pystyn pelaamaan myös hyvin taskuissa”, Meriluoto kuvaili itseään Ilveksen tiedotteessa.