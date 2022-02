Ilveksen uusi hyökkääjähankinta paukutti 18-vuotiaana maaleja Hollannin pääsarjassa: ”Kaivamme hänestä sen potentiaalin”

Jorn Vancampin lisäksi Ilves hakee vielä lisävahvistusta hyökkäyspäähänsä.

Aamulehti

Miesten jalkapalloliigaa pelaava Ilves on hankkinut riveihinsä belgialaisen hyökkääjän Jorn Vancampin. 23-vuotias Vancamp saapuu Tampereelle belgialaisseurassa Beerschotista.

Keskushyökkääjä oli Ilveksen testissä tammikuussa ja sai sopimuksen.

”Odotamme häneltä pelillisesti maaleja ja maalipaikkojen luomista. Jorn kävi meillä jo alkuvuodesta testissä ja tiedämme mikä potentiaali hänellä on”, Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio kertoi seuran tiedotteessa.

Potentiaalilla Kallio viittaa Vancampin lupaavan junioriuraan. Hän on pelannut Belgian nuorisomaajoukkueissa alle 19-vuotiaisiin asti ja teki 18-vuotiaana Hollannin kovatasoisessa pääsarjassa viisi maalia Roda JC:n paidassa.

Viime vuodet eivät ole sujuneet odotetusti ja etenkin loukkaantumiset ovat vaivanneet 186-senttistä hyökkääjää. Hän hakeekin Suomesta ponnahduslautaa uralleen ja Ilveksen tavoite on saada Vancampista nuoruusvuosien tehot esiin.

”Hänen ammattilaisuransa ei lähtenyt ihan odotetulla tavalla käyntiin, mutta hän oli motivoitunut tulemaan Suomeen hakemaan uudestaan vauhtia. Kaivamme hänestä sen potentiaalin ja itseluottamuksen, joista saamme apuja tulevissa otteluissa. Olemme kuitenkin maltillisia vielä kuntouttamisen suhteen, sillä täydessä pelikunnossa hän ei vielä ole”, Kallio taustoittaa.

Sopimus kattaa kauden 2022 ja sisältää option toisesta kaudesta. Vancamp haluaa löytää loukkaantumisten myötä kadonnutta peli-iloa ja virettä. Aiemmin Belgian ja Hollannin pääsarjoja pelannut pelaaja löytää yhtäläisyyksiä Suomesta.

”Belgian liiga on hyvin fyysinen ja taktinen sarja, joka on hyvinkin samanlainen kuin Suomen Veikkausliiga. Näihin sarjoihin verrattuna Hollannin liigan taas on todella hyökkäyspainotteinen.”

Vancamp ei ole jäämässä Ilveksen ainoaksi hyökkäyspään hankinnaksi.

"Haemme hyökkäykseen vielä lisävahvistusta ja toivottavasti meillä on asian tiimoilta uutisoitavaa jo lähiaikoina”, Kallio paljastaa.

Ilves aloittaa Liigacupin lauantaina Hakaa vastaan.