Ilves aloittaa naisten jalkapallon liigakauden jo maaliskuussa – katso otteluohjelma

Naisten jalkapalloliigassa pelataan runkosarjan jälkeen ylempi ja alempi jatkosarja kaudella 2022.

Aamulehti

Ilves aloittaa naisten jalkapalloliigan kauden 2022 jo maaliskuussa. Kauden avauspelissä vastassa on viime kauden Suomen mestari Kuopion Palloseura ja peli pelataan Kuopiossa lauantaina 26. maaliskuuta.

Ilves avaa kotipelinsä lauantaina 2. huhtikuuta Honkaa vastaan.

Naisten jalkapalloliigassa pelataan runkosarja ja sen jälkeen ylempi ja alempi jatkosarja. Niitä kutsutaan Mestaruussarjaksi ja Haastajasarjaksi.

Runkosarjassa pelataan kaikkiaan 18 ottelua. Viimeinen peli on luvassa Ilveksellä 27. elokuuta.

Ilveksellä on reilun kuukauden pelitauko keskikesällä kesä–heinäkuun taitteessa naisten EM-kisojen vuoksi.

Viime kaudella Ilves oli seitsemäs, kun joukkue sijoittui alemman jatkosarjan ykköseksi.

Talvikaudella Ilves on pelannut Suomen cupia ja harjoitusotteluita. Cupissa Ilves on voittanut molemmat pelinsä, neljästä harjoituspelistä on tullut kolme voittoa. Ilveksen päävalmentajana on tällä kaudella Juha-Pekka Berg.

Kaudelle 2022 naisten pääsarjaan nousivat Oulun Naisfutis ja Nurmijärven Jalkapalloseura. Viime kauden jälkeen sarjasta putosi Jyväskylän Pallokerho ja hopeajoukkue Tikkurilan Palloseura luopui sarjapaikastaan. Sarjassa pelaa kymmenen joukkuetta.