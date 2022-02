Fifa sai valtavan määrän pääsylippupyyntöjä jalkapallon MM-kisoihin Qatariin

Kansainvälisellä jalkapalloliitolla riittää käsittelemistä miljoonissa lippupyynnöissä.

Doha

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi saaneensa varsinaisen vyöryn pyynnöistä pääsylippuihin loppuvuodesta pelattavaan miesten MM-lopputurnaukseen Qatarissa. Lipunmyynnin ensimmäisessä, tiistaina päättyneessä vaiheessa pyyntöjä tuli 17 miljoonaa, ja niistä 1,8 miljoonaa pelkästään 18. joulukuuta Dohassa pelattavaan MM-finaaliin.

Kaikkiaan pääsylippuja on tarjolla päälle kaksi miljoonaa. Lippuhalukkuus on ollut suurinta kiistellyn turnauksen isäntämaassa Qatarissa, mutta myös suurista jalkapallomaista ja isoista jalkapallomarkkinoista on riittänyt pyytäjiä.

”Eniten hakemuksia tuli turnauksen isäntämaasta, mutta Fifaa hukuttivat myös hakemukset sellaisista maista kuin Argentiina, Brasilia, Englanti, Ranska, Intia, Meksiko, Saudi-Arabia, Arabiemiraatit ja USA”, Fifa ilmoitti.

Fifa kertoi tarkastavansa lippuhakemusten oikeellisuuden, ja lippuarvonnan tuloksista tiedotetaan hakijoille maaliskuussa.