Valioliigassa erikoinen kierros: drone keskeytti ottelun pitkäksi ajaksi, pelaajat törmäilivät vaarallisesti, faneilta tökeröä käytöstä

Lontoo/Helsinki

Brentfordin ja Wolverhamptonin välinen jalkapallon Englannin Valioliigan ottelu oli avauspuoliajalla pitkään keskeytyksissä, koska stadionin yllä lenteli drone eli robottilennokki.

Koska dronen alkuperä ei ollut tiedossa, erotuomari Peter Bankes ohjasi pelaajat pois kentältä. Yli varttitunnin odottelun jälkeen ottelua päästiin jatkamaan. Avauspuoliajalla nähtiin myös Brentfordin Mathias Jensenin ja Rico Henryn raju yhteentörmäys, joka aiheutti huoltotoimia kentällä. Molemmat pelaajat jouduttiin ottamaan vaihtoon. Viivästysten takia ensimmäinen puoliaika päättyi 71 minuuttia aloituspotkun jälkeen.

Wolverhampton juhli lopulta 2–1-vierasvoittoa. Joao Moutinho laukoi komealla ulkosyrjäkudilla Wolverhamptonin johtoon toisen puoliajan alussa. Ivan Toney tasoitti, ja Ruben Neves viimeisteli 78. minuutilla 1–2-lukemat. Heti Nevesin maalin jälkeen Brentfordin suomalaishyökkääjä Marcus Forss tuli kentälle.

Neljäs erotuomari näytti ensimmäisen jakson lisäajaksi 19 minuuttia Brentfordin ja Wolverhamptonin välisessä ottelussa.

Mathias Jensen ja Rico Henry saivat hoitoa sen jälkeen, kun he törmäsivät keskenään.

Cavani syötti, Rashford viimeisteli

Valioliigan kärkipään kohtaamisessa Manchester United otti Marcus Rashfordin lisäajan maalilla tärkeän kotivoiton West Hamista. Osuma syntyi, kun vaihdosta kentälle tullut Edinson Cavani pelasi pallon takatolpalle, jossa niin ikään vaihdossa aloittanut Rashford viimeisteli.

Voitto nosti Manchester Unitedin sarjataulukossa West Hamin ohi neljänneksi. Joukkueiden välinen ero on piste, ja manchesteriläisillä on ottelu West Hamia vähemmän tilillään.

Molemmat pelasivat tasapainoisen ottelun, ja päätössekuntien tappio on suuri pettymys Mestarien liigan paikoille mielivälle West Hamille.

Evertonin vaisuus jatkui

Hiljattain päävalmentajaansa vaihtaneen Evertonin alakulo jatkui, kun joukkue hävisi kotikentällään Aston Villalle 0–1. Ottelu oli Evertonille ensimmäinen väliaikaisluotsi Duncan Fergusonin komennossa. Ennen häntä Evertonin peräsimessä oli Rafael Benitez, joka sai viime viikolla potkut.

Kamppailun ainoa osuma nähtiin avauspuoliajan lisäajalla, kun Emiliano Buendia pukkasi Lucas Dignen antamasta kulmapotkusta pallon hankalasta asennosta maaliin. Everton paransi pelaamistaan toisella puoliajalla, mutta maaliin se ei palloa saanut.

Maalijuhlinnan keskellä Evertonin kannattajien katsomonosasta lensi muovipullo, joka osui Aston Villan Matty Cashiin ja Digneen. Kumpikin putosi nurmelle päätään pidellen. Digne on entinen Evertonin pelaaja, joka siirtyi tammikuussa Aston Villaan.

Everton on voittanut 14 viime liigapelistään vain yhden. Joukkue on valahtanut sarjataulukossa sijalle 16. Aston Villa on kymmenentenä.

Sarjapaikastaan taisteleva Newcastle otti tärkeän 1–0-vierasvoiton Leedsistä. Ottelun ainoan osuman laukoi vapaapotkusta helpohkosti Jonjo Shelvey, kun kamppailua oli takana 75 minuuttia.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelu Southampton–Manchester City.