Jalkapallo

Chelsean yllättävä maalitykki on kokonaisvaltainen tähtipelaaja – Reece James edustaa nykyaikaa pelipaikalla, jota Englanti dominoi globaalisti

Reece James on nostettu spekulaatioissa yhdeksi maailman parhaista oikeista puolustajista. Kuka James on ja miksi hän on noussut tällä kaudella uudelle tasolle?

Sinipaitaisen Chelsean Reece James on joukkueensa tärkeimpiä avainpelaajia ja oikean laidan hallitsija, kuva Mestarien liigan Juventus-pelistä marraskuulta. Jamesia yrittää puolustaa Adrien Rabiot.