Tim Sparv jätti jäähyväiset pelikentille perheensä kanssa – ”Toivon, että minut muistetaan lojaalina, kannustavana, epäitsekkäänä pelaajana ja ihmisenä”

Pelaajauransa lopettamisestaan kertonut Sparv sanoi seuraavaksi keskittyvänsä perheeseen ja suunnittelevansa valmennukseen siirtymistä.

Huuhkajien pitkäaikainen kapteeni Tim Sparv, 34, ilmoitti maanantaina Palloliiton järjestämässä lehdistötilaisuudessa Helsingin Kalastajatorppa-hotellilla päättävänsä pelaajauransa.

Se ei ollut helppo hetki hänelle. Sparv keräsi pitkään itseään ennen kuin aloitti puheensa.

”Aikani ammattilaisjalkapalloilijana on nyt ohi. Olen ottanut kropastani irti kaiken, minkä voin. Olen mennyt niin pitkälle kuin mahdollista. Nyt on kuitenkin aika aloittaa uusi luku elämässäni”, Sparv aloitti.

”Kun tällainen hetki koittaa, on aika muistella. Mieleen muistuvat se, mistä olen tullut, ja ne ihmiset, jotka ovat minua tällä taipaleella auttaneet. Olen onnekas, että sain kasvaa Pohjanmaalla erittäin kannustavan ja urheiluhullun perheen tukemana. Vanhempani käyttivät valtavan määrän aikaa ja resursseja kehitykseni eteen”, hän kertoi.

”He veivät minua harjoituksiin ja lohduttivat, jos olin ollut häviämässä ottelua. He hankkivat uudet pelikengät, kun sellaiset tarvitsin, ja laittoivat ruoan pöytään, kun tulin harjoituksista kotiin. Ilman vanhempiani en olisi tehnyt uraani ja olisi tässä nyt.”

Hän kiitti myös ystäviään.

”Muistelen riemulla kaikkia hyviä aikoja lapsuudestani heidän kanssaan. Pelasimme jalkapalloa päivittäin koulussa, takapihallani ja paikallisessa seurassa. Urheilu oli elämäntapamme. Olen onnellinen, että vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeen lapsuusajan ystäväni ovat yhä olemassa elämänpiirissäni. Ilman heitä en olisi tässä.”

Sparv totesi, ettei hän ollut koskaan lahjakkain pelaaja.

”Mutta ymmärsin, mitä minun on tehtävä menestyksen eteen. Ymmärsin, että kovan ja pitkäaikaisen työn kautta voin saada mahdollisuuden”, Sparv sanoi.

”Halusin kehittää parhaan version itsestäni olemalla omistautunut ja ammattimainen. Henkilökohtainen eetokseni oli yrittää yhä lujempaa jopa vastoinkäymisten hetkillä. Helppoa se ei aina ollut. Mutta olin ylpeä, että pystyin nousemaan erilaisten takaiskujen jälkeen. Toteuttamaan itseäni ja kutsumustani. Olemalla ammattijalkapalloilija se paras versio itsestäni.”

”Kaikille pelaajille, valmentajille, taustan jäsenille, toimistohenkilökunnalle, kannattajille, toimittajille ja kaikille, jotka olen tavannut matkallani: suuri kiitos. Te kaikki autoitte minua tulemaan sellaiseksi ihmiseksi, millainen olen tänä päivänä.”

”Toivon, että minut muistetaan lojaalina, kannustavana, epäitsekkäänä pelaajana ja ihmisenä. Toivon, että minut muistetaan siitä, että välitin. Toivon, että minut muistetaan hyvänä joukkuekaverina. Kiitos, tack.”

Tim Sparv sai kannattajiltaan t-paidan, jossa häntä kiitetään.

Sparv kertoi aikovansa nyt ”hengittää ja miettiä tulevaisuuttaan”. Hän sanoi yllättyvänsä, jos se ei liittyisi valmentamiseen millään tavalla.

”Nuorten pelaajien kanssa työskentely on ehkä minun uusi intohimoni. Kesään asti ainakin yritän hengittää ja miettiä, mitä kaikkea on tullut tehdyksi, ja sitten uudella energialla eteenpäin”, Sparv sanoi.

Hän kertoi, että ensi alkuun hänen ainoa tavoitteensa on kehittyä valmentajana.

”Luulen, että se on tärkeätä, että annan itselleni aikaa oppia uuden ammatin. Totta kai minulla on ideoita, mutta ensin pitää kehittyä päivästä päivään paremmaksi valmentajaksi. Uran loppuvaiheessa se on ollut maailman mahtavin juttu, että saan auttaa ja tukea nuoria pelaajia.”

Päätös pelaajauran lopettamisesta kypsyi vuoden aikana.

”Päätös on kypsynyt syksyn aikana. Ideani oli Suomeen muuttaessa, että pelaisin vielä ensi vuonna.”

Se olisi kuitenkin vaatinut mahdollisesti leikkauksen ja kuntoutusjakson.

”Se ei tässä vaiheessa motivoinut minua. Tämä on mielestäni oikea päätös. En ole katkera tai tyytymätön. Lopetan omilla ehdoillani. Olen ylpeä siitä, mitä olen saanut kokea. Nyt oli sellainen hetki, että on aika lopettaa ja aloittaa uusi vaihe elämässä.”

Päätöshetkellä oli tietysti aika katsoa taaksepäin uraa ja sen kohokohtia. Erityisiä hetki on jäänyt mieleen lukuisia.

”Maajoukkueessa EM-karsinnat ja kisat, alle 21-vuotiaiden EM-karsinnat ja kisat, isona Manchester United -fanina Midtjyllandin pelit Eurooppa-liigassa [Unitedia vastaan] tulevat mieleen. Muistan aina sen, että sain olla Old Traffordin kentällä. Olen tosi kiitollinen siitä, että olen saanut kokea eri jalkapallokulttuureja. Olen saanut pelata niin monessa eri maassa. Se on ollut henkilökohtaisen kehitykseni kannalta tärkeätä.”

”Tietysti maajoukkueen edustaminen on ollut iso osa elämääni. Se on päivänselvää. Vuonna 2002 pelasin ensimmäisen pelini alle 15-vuotiaiden maajoukkueessa. Sen muistan aina, että olen saanut edustaa maatamme maajoukkueessa. Hyviä hetkiä on paljon.”

Sparv kuvaili maajoukkuetta kodikseen.

”Meillä on aivan mahtava ympäristö täällä, ja kaikki ovat olleet mukana rakentamassa sitä. Olen saanut kodin, jossa voin olla oma itseni, jossa minua kunnioitetaan ja kuunnellaan, mikä on ollut tosi inspiroivaa. Yhdessä pelikavereiden ja valmennuksen kanssa olemme tehneet historiaa, jotain, mistä voimme olla ylpeitä.”

Sparvin kumppani Jitka Novackova ja tytär Leah olivat myös läsnä maanantain lehdistötilaisuudessa.

”Isäksi tuleminen on ollut mullistava kokemus, kuten se on varmasti kaikille, jotka saavat ensimmäisen lapsen. Aion viettää niin paljon aikaa [perheen kanssa] kuin mahdollista, mutta minulla on myös selkeät suunnitelmat, miten aion käyttää aikaani kesään asti.”

”Haluan matkustaa, jos vain mahdollista, ympäri Eurooppaa tapaamassa seuroja ja oppia heidän toimintatavoistaan. Aion kirjoittaa ylioppilaaksi.”

”Tyttöystäväni oli tietysti iloinen, että olen enemmän kotona. Sanoin, että kesään asti olen kotona, mutta kesän jälkeen on vielä pahempaa, jos pääsen valmennustyöhön. Mietimme tulevaisuutta ja sitä, millainen rooli kiinnostaa minua ja missä on perheelle paras paikka asua.”

Jitka Novackova kertoi, että Sparvin päätös ei ollut hänelle lopulta yllätys, kun asiasta oli puhuttu pitkään.

”Samaan aikaan koin, että hän oli suruissaan polviongelmastaan. Lopulta päätös oli looginen”, Novackova sanoi.

”Olen iloinen siitä, että meillä on ainakin jonkin aikaa enemmän vapaa-aikaa yhdessä. Olen iloisin siitä, että hän on myös innoissaan jonkin uuden aloittamisesta. Olen ylpeä, että hän käsittelee lopettamispäätöstään niin hyvin ja näkee hyviä asioita tulevaisuudessa.”

Sparv on ollut sen verran valtava hahmo suomalaisessa jalkapallossa, että hänen lehdistötilaisuudessaan olivat läsnä myös maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, miesten jalkapalloliigan puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen ja Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande. Nelikko antoi Sparville läksiäislahjaksi maajoukkuepaidan, jossa oli pelinumerona Sparvin pelaamien miesten maajoukkueotteluiden määrä eli 84.

Lisäksi Lahti luovutti Sparville arvokkaan Erik von Frenckell -mitalin.

”Tim, on pakko aloittaa tämä sanomalla: my captain, my captain, oh my captain. Puheenjohtajakaudellani on ollut vain yksi kapteeni, Tim Sparv. Toimintasi seuraaminen on ollut hienoa seurattavaa niin kentällä kuin kentän ulkopuolella ja myös muissa kuin jalkapalloon liittyvissä asioissa. Se on ollut minulle kunnia”, Lahti sanoi.

”Olet ollut joukkueen kasvo, yksi tukipilareista vielä kauemmin, ja olet loistava esimerkki siitä jatkumosta, jota maajoukkueen kapteenit ovat jo vuosikymmeniä edustaneet. Kunniakapteeni Ari Hjelm, Jari Litmanen, Sami Hyypiä ja Niklas Moisander. Sinä kuulut tälle nimilistalle yhtenä suomalaisen jalkapallon suurista pelaajista ja kapteeneista.”