Tuttu keskikenttäpelaaja palaa Ilvekseen Israelin-visiitiltään: ”Odotamme häneltä todella paljon”

Yusif Moussa muistetaan Ilveksen Suomen cupin voittajajoukkueesta.

Aamulehti

Ilveksen miesten jalkapalloliigan joukkue on solminut sopimuksen keskikenttäpelaaja Yusif Moussan kanssa.

23-vuotias Moussa pelasi Ilveksessä jo kaudella 2019 ja juhli silloin Ilves-paidassa Suomen cupin voittoa. Hän siirtyi kesken kauden 2020 Israelin pääsarjaan, jossa pelasi kausilla 2020 ja 2021 Bnei Yehudan joukkueessa.

Nigerin maajoukkuettakin edustaneen Moussan sopimus kattaa kauden 2022 ja siinä on seuran optio kaudesta 2023.

Viime visiitillään Ilveksessä Moussa pelasi 20 pääsarjapeliä ja teki niissä kaksi maalia. Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio odottaa keskikentän box to box -pelaaja, joka kantaa isoa vastuuta.

”Meillä oli selkeä tarve löytää keskialueelle vahvistusta. Lähdimme selvittämään Yusifin tilannetta ja onneksemme hän oli saatavissa ja kiinnostunut palaamaan meille. Tiedämme hyvin tarkasti, millainen pelaaja hän on ja hänestä tulee olemaan meille paljon iloa tulevan kauden aikana”, Kallio kertoo Ilveksen tiedotteessa.

”Juoksuvoimansa ansiosta hänestä saa erittäin hyvän box to box -pelaajan, mutta tämän lisäksi häntä pystyy käyttämään monessa erilaisessa roolissa keskikentällä. Yusif oli jo meiltä lähtiessään hyvä pelaaja ja hän on saanut Israelissa lisää kokemusta ja hän on kehittynyt entisestään. Odotamme häneltä todella paljon tulevalla kaudella.”

Ilves saa Moussasta hänen omien sanojensa mukaan monikäyttöisen pelaajan. Sellaiselle on tarvetta, kun viime kaudella Ilveksessä sarjan tähtikaartiin noussut Joona Veteli siirtyi Ilveksen keskikentältä KuPSiin.

”Valmennus tietää vahvuuteni ja varmasti osaa käyttää minua siinä roolissa, missä palvelen joukkuetta parhaiten. Omalla pelipaikalla tai roolilla ei ole niinkään väliä”, Moussa sanoo.