Barcelona nöyrtyi Mestarien liigan pudotuspelien ulkopuolelle – ”Aloitamme tästä hetkestä uuden aikakauden”

Ikoninen katalonialaisseura onnistui tekemään lohkovaiheessa vaivaiset kaksi maalia.

Jalkapallon espanjalaisen kestomenestyjän Barcelonan viime aikojen vaikeudet kulminoituivat keskiviikkoiltana Etelä-Saksassa, kun joukkue jäi Mestarien liigan pudotuspelivaiheen ulkopuolelle vasta kolmatta kertaa 2000-luvulla.

Kaudella 2000–2001 katalonialaisseuran tie katkesi Mestarien liigan lohkovaiheeseen, ja kaudella 2003–04 joukkue ei päässyt edes osallistumaan kilpailuun.

Lohkovaiheen päätösottelussa Barcelonan vierasesitys jäi hampaattomaksi Bayern Münchenin tyylitellessä helppoon 3–0-voiton. Kun Benfica löi samaan aikaan lohkojumbo Kiovan Dynamon, Barcelonan tie maanosan ykköskilpailussa nousi pystyyn.

Kirpeä tappio sai Barcelonan pelaajalegendan ja tuoreen päävalmentajan Xavin hieman uhmakkaaksikin. Joukkue onnistui tekemään lohkovaiheen kuudessa ottelussa vain kaksi maalia.

”Olen vihainen. En pidä siitä, mutta tämä on nyt todellisuutemme. Aloitamme tästä hetkestä uuden aikakauden ja teemme kovasti töitä päästäksemme takaisin Mestarien liigaan”, reilut neljä viikkoa Barcelonan valmentajana toiminut Xavi sanoi ottelun jälkeen.

Tappio oli Barcelonalle toinen peräkkäinen, sillä viime viikonloppuna joukkue kärsi Xavin päävalmentaja-ajan avaustappion Real Betisille. Europelejä joukkue jatkaa ensi vuoden puolella Eurooppa-liigassa, jossa joukkueelle kelpaa vain mestaruus.

”Meidän on voitettava Eurooppa-liiga ja saatava pisteitä Espanjan liigassa. Palautamme Barcelonan oikealla paikalleen, mutta meillä on vielä paljon asioita korjattavana”, neljä Mestarien liigan mestaruutta Barcelona-pelaajana voittanut Xavi paalutti.

Joukkue on Espanjan liigassa europelipaikkojen ulkopuolella seitsemäntenä.

”Heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat”

Bayern-tähti Thomas Müller tuki Xavia ja Barcelona-ryhmää ottelun jälkeen.

”Kun katsoo heidän joukkuettaan, heillä on hyviä pelaajia. Heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat”, Müller sanoi.

Barcelona on rypenyt suurissa talousvaikeuksissa, ja kesän lopussa joukkue menetti kenties kaikkien aikojen suurimman pelaajansa Lionel Messin, joka siirtyi Ranskan suurseura PsG:hen.

”Tiedämme, että asiat eivät ole menneet (Barcelonassa) hyvin kulissien takana, ja minulla oli tunne, etteivät he löytäneet ottelussa tarvitsemaansa intensiteettiä. Se helpotti meitä”, Müller tuumi.