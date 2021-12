Jalkapallolegenda Pele jälleen sairaalaan

”Potilas on vakaassa voinnissa”, lääkärit kertovat Pelen tilanteesta.

Brasilialainen jalkapallolegenda Pele on otettu sairaalaan, kertoivat häntä hoitavat lääkärit keskiviikkona. Peleltä poistettiin kasvain paksusuolesta syyskuun alussa, ja tämä tuore sairaalajakso on seurantahoitoa.

”Potilas on vakaassa voinnissa ja hänen odotetaan pääsevän sairaalasta lähipäivinä”, Peleä hoitavan saopaulolaisen Albert Einstein -sairaalaan edustajat kertoivat.

Pele joutui sairaalaan 31. elokuuta, kun rutiinitarkastuksessa havaittiin epäilty kasvain. Pele oli sairaalassa kuukauden, ja sen jälkeen hänelle on tehty kemoterapiahoitoa. Pele on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista ja on viettänyt sairaalahoidossa useita jaksoja.

Pele, viralliselta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta voittanut pelaaja (1958, 1962, 1970). Hänet on useissa yhteyksissä nimetty kaikkien aikojen jalkapalloilijaksi ja myös yhdeksi kaikkien aikojen suurimmista urheilijoista.