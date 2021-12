Tällainen on tähtivalmentajien arvostettu oppi-isä ja Manchester Unitedin pelastaja Ralf Rangnick: ”Valitettavasti hyvä valmentaja tulee Englantiin”

Maailman suurimmaksi jalkapalloseuraksi sanottu Manchester United on tehnyt viime vuosina valmentajavalintoja, jotka ovat näyttäneet satunnaisilta. Kahdeksaan vuoteen on mahtunut viisi päävalmentajaa. Nimekkäitä valmentajia palkkaamalla seura on yrittänyt pitää kiinni mahtavasta menneisyydestään.

Maanantaina United nimitti virallisesti saksalaisen Ralf Rangnickin, 63, väliaikaiseksi päävalmentajakseen kuuden kuukauden sopimuksella, ja tällä kertaa valinta näyttää harkitulta.

United ei valinnut nimekkäintä saatavilla olevaa valmentajaa, vaan eräällä tapaa jännittävimmän ja uskottavimman vaihtoehdon.

Rangnickin sopimukseen kuuluu kahden vuoden jatkopesti neuvonantajana. Se herättää kysymyksiä siitä, voisiko Unitedin toimintaan löytyä viimein yhtenäinen juoni.

Arvioiden mukaan Rangnickista voi tulla Unitedille käänteentekevä valmentaja. Arviot perustuvat Rangnickiin maineeseen. Hän on tehnyt aiemmin vakuuttavaa työtä Stuttgartissa, Hannoverissa, Schalkessa, Hoffenheimissa ja Leipzigissa.

”Valitettavasti hyvä valmentaja tulee Englantiin”, totesi Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp Rangnickin nimityksestä.

Rangnickia on kutsuttu muun muassa valmentajien valmentajaksi, professoriksi, gegenpress-pelitavan kummisedäksi ja Jürgen Kloppin ja Chelsean Thomas Tuchelin oppi-isäksi. Suitsutus on ylitsevuotavaa.

Jotta ymmärtäisi, millaista Rangnickin jalkapallo on, pitää kertoa tarina helmikuulta 1983, kun Rangnick oli pelaaja-valmentajana alasarjajoukkue FC Viktoria Backnangissa. Legendaarisen ukrainalaisvalmentaja Valeri Lobanovskin valmentama Kiovan Dynamo pelasi harjoitusleirillään Backnangin amatöörejä vastaan. Se oli heräämisen hetki.

”Kun peliä oli pelattu muutama minuutti ja palloa oltiin heittämässä takaisin kentälle, minun oli pysähdyttävä laskemaan vastustajan pelaajat. Minusta jokin oli väärin – oliko heillä 13 vai 14 pelaajaa kentällä? Silloin tunsin ensimmäisen kerran, minkälaista on joutua joukkuetta vastaan, joka prässää järjestelmällisesti palloa. Tuossa ottelussa Kiovaa vastaan tunsin olevani jatkuvasti paineen alla kaikki yhdeksänkymmentä minuuttia. Kiovaa vastaan oli ensimmäinen kerta kun aistin: tämä on hyvin erilaista jalkapalloa”, Rangnick kertoi Raphael Honigsteinin kirjassa Saksan jalkapallon viritetty kone (Like 2016).

Lobanovskin Dynamo palasi samalle seudulle Ruitiin harjoittelemaan seuraavina vuosina, ja Rangnick seisoi joka ikinen päivä katsomassa harjoituksia ja yritti opiskella Lobanovskin metodeja.

Lobanovski oli jalkapallon filosofi, joka muokkasi peliä tilastotieteen ja tietotekniikan avulla.

”Pitää löytää uusia toimintamalleja, jotka eivät anna vastustajalle mahdollisuutta sopeutua pelityylimme. Jos vastustaja on mukautunut pelityyliimme ja löytänyt vastataktiikan, silloin meidän pitää löytää uusi strategia. Sitä on pelin dialektiikka. Vastustaja pitää pakottaa virheisiin, ja yksi tärkeimmistä keinoista on muokata pelialuetta”, Lobanovski kirjoitti metodologisessa oppaassaan.

Siinä piili prässipelin ydin.

Toinen Rangnickin oppi-isä oli entinen rakennusinsinööri ja itseoppinut jalkapallovalmentaja Helmut Groß.

Helmut Groß otti ensimmäisenä Saksassa käyttöön Ballorientierte Raumdeckung -systeemin, joka yhdisti aluevartioinnin ja aggressiivisen pallon prässäämisen. Kun Groß nimitettiin Württembergin alueellisen jalkapalloliiton valmentajien kouluttajaksi, pääsi Rangnick osaksi valmentajien ajatushautomoa ja hänestä tuli Großin suojatti. Württembergin ryhmä hylkäsi Saksassa pitkälti käytetyn liberosysteemin ja siirtyi neljän puolustajan linjaan.

”Se oli ideoiden ja kokeilujen laboratorio. Jonkin ajan päästä hän oli saanut minut vakuuttuneeksi, että aluevartiointi koko kentän alueella ja prässääminen ylhäällä oli paitsi mahdollista myös tie eteenpäin”, Rangnick kertoi.

Groß osoitti ideoidensa toimivuuden, kun hänen valmentamansa viidennen divisioonan VfL Kirchheim pelasi 1–1-tasapelin Lobanovskin Dynamoa vastaan.

Groß ja Rangnick opiskelivat myös Arrigo Sacchin AC Milanin pelitapaa. Lisää Rangnick oppi lomaillessaan Etelä-Tirolissa vuonna 1991, kun hän kuuli, että tšekkiläisen Zdeněk Zemanin valmentama, kolmannelta sarjatasolta Serie A:han noussut Foggia Calcio harjoitteli vuoristokylässä puolentoista tunnin päässä. Zeman kertoi tarvitsevansa liigan kovakuntoisimman joukkueen, ja Rangnick piti Zemania sielunveljenään.

”Vaimoni ei ollut iloinen, mutta ajoin ylös vuorille joka iltapäivä seuraamaan harjoituksia. Oivalsin, että ei riitä, jos prässää vain hieman.”

Kun Groß palkattiin VfB Stutgartin junioripäälliköksi vuonna 1989, hän toi mukanaan Rangnickin. He istuttivat ideansa Stuttgartin pelityyliin.

Groß ja Rangnick eivät olleet kuitenkaan täysin yksin ideoidensa kanssa Saksassa. Kakkosbundesliigassa Mainzin valmentajalla Wolfgang Frankilla oli oma versionsa prässityylistä, kun hänestä tuli vuonna 1995 päävalmentaja.

Frank oli omaksunut opit Sacchilta ja sveitsiläiseltä Daniel Jeandupeux’ltä. Frankin pelityyli teki erityisen vaikutuksen Mainzin keskuspuolustajaan Jürgen Kloppiin, josta myöhemmin tuli oppi-isänsä Frankin seuraaja.

Rangnick oli kuitenkin uuden tyylin äänitorvi.

Saksassa Rangnick nousi jalkapallokansan tietoisuuteen viimeistään vuonna 1998, kun hän piti ZDF-kanavan urheilustudiossa luennon taktiikkataulun kanssa neljän puolustuslinjasta ja aluevartioinnista. Sen jälkeen osa valmentajakollegoista pilkkasi Rangnickia professoriksi.

Rangnick nosti SSV Ulmin kolmannesta divisioonasta Kakkosbundesliigaan kaudeksi 1998–1998. Sitä seurasivat pestit Stuttgartin, Schalken, Hannoverin, Hoffenheimin ja RB Leipzigin päävalmentajana.

Ralf Rangnick (oikealla) seurasi Manchester Unitedin ja Arsenalin peliä vielä katsomosta 2.12.2021.

Schalken kanssa Rangnick voitti Saksan cupin. Suurempi menestys kiersi Rangnickia, mutta menestystä tärkeämpää oli hänen antinsa saksalaiselle jalkapallolle.

Stuttgartin koulukunta ei jättänyt jälkeä vain kotikaupunkiinsa. Se inspiroi muita valmentajia ja levisi laajalle alueelle. Stuttgartissa valmennusuransa aloittaneen Thomas Tuchelin mukaan ”sitä voi verrata Ajaxin koulukuntaan”.

Vaikutteita siitä ottivat muun muassa Bayer Leverkusenia valmentanut Roger Schmidt, RB Leipzigissa yhtä aikaa Rangnickin kanssa ollut Alexander Zorniger ja myös Saksan maajoukkueen päävalmentaja Joachim Löw sekä Rangnickin palkkaamat valmentajat Salzburgiin ja Leipizigiin, kuten vaikkapa Southamptonia nykyään valmentava Ralph Hasenhüttl tai Bayern Münchenia valmentava Julian Nagelsmann.

Valioliigassa on jo nähty, että saksalaisella pelityylillä tulee menestystä. Kysymys kuuluu, onko United seurana valmis toivottamaan tervetulleeksi Rangnickin koulukunnan ajatukset?