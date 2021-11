Ilveksen ensi kauden valmennusryhmä naisten jalkapalloliigaan selvillä – Emmaliina Tulkki palaa Tampereelle

Aamulehti

Tampereen Ilveksen ensi kauden joukkue naisten jalkapalloliigaan alkaa muotoutua. Torstaina seura tiedotti joukkueen valmennusryhmän saaneen lopullisen muottinsa, kun entinen Ilveksen juniorivalmentaja Mikko Ojaniemi palaa seuraan edustusjoukkueen apuvalmentajaksi. Ojaniemi valmensi viime kaudella Vantaan Jalkapalloseuraa miesten Kakkosessa.

Ilveksen päävalmentajaksi siirtyi Juha-Pekka Berg, joka oli mukana viime kaudella Ilveksen miesten kakkosjoukkueen ja A-nuorten valmennusryhmissä. Berg, 53, on tehnyt toistakymmentä vuotta pitkän päivätyön valmentajana Ilveksessä, mutta toistaiseksi pääosin junioripuolella.

Viime kaudella Mika Lahtinen sai päävalmentajan paikalta lähtöpassit. Hänet korvannut Anssi Ylinen palaa Bergin 1+1-vuotisen sopimuksen myötä takaisin Ilveksen tyttöjen valmennuspäälliköksi.

Ilves oli viime kaudella naisten jalkapalloliigassa seitsemäs. Tamperelaiset ovat olleet hopeakesän 2015 jälkeen tasaisesti liigan alemmassa keskikastissa.

Ilves on solminut tulevaksi kaudeksi useita uusia sopimuksia. Merkittävin värväys on Emmaliina Tulkin paluu Ilvekseen yksivuotisella sopimuksella. Keskikenttäpeluri on ollut voittamassa vuonna 2017 Ruotsin mestaruutta Linköpingissä ja Suomen mestaruuksia HJK:ssa (2019) sekä viime kesänä KuPSissa. Viime kauden pilasi polvivamma.

Pipsa Saarilahti, Roosa Karppinen, Heta Olmala, Aino Rasinen, Noora Hämäläinen, Laura Laurikainen, Saana Tuomala ja viime kaudella peräti 13 liigamaalia pyssyttänyt Silja Tuominen jatkavat Ilveksessä. Anna Olmala siirtyy Tampereelle PK-35 Vantaasta.