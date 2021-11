Ruotsin kohtaaminen Göteborgissa on Natalia Kuikalle erityinen ottelu – "Täällä on paljon tuttuja katsomossa ja kentällä"

Torstai-illan ottelu Göteborgissa on loppuunmyyty. Paikalle on tulossa 14 500 jalkapallon ystävää.

Göteborg

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa torstaina MM-karsintaottelussa yhden tämän hetken kovimmista vastustajista, Ruotsin. Göteborgin Gamla Ullevi -stadionilla pelattavassa ottelussa Suomi on ennakkoasetelmissa altavastaajana. Ruotsi on MM-karsintalohkon ykkössijoitettu joukkue, ja lisäksi se hävisi viime kesän olympiafinaalin Kanadalle vasta rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

”Tietenkin on tulossa kova ottelu, sillä vastassa on maailmanluokan joukkue. Uskoisin, että Ruotsi aika rohkeasti haluaa hyökätä usealla pelaajalla. Meille vastahyökkäykset ovat sellaisia tilanteita, joita pitää hyödyntää ja tehdä maali”, Suomen puolustaja Natalia Kuikka, 25, sanoo.

”Moni meidän pelaajista pelaa tai on pelannut Ruotsissa, joten tiedämme aika hyvin, mitä Ruotsin pelaajat tykkäävät tehdä ja se tulee auttamaan paljon.”

Tuttu paikka Kuikalle

Suomen pelaajista torstai-illan ottelu on erityinen varsinkin Kuikalle, joka pelasi useita vuosia Göteborg FC:n riveissä ja voitti viime syksynä Ruotsin mestaruuden ennen kuin jatkoi toisaalle.

”On hieman kaksipuoliset fiilikset. Tietenkin vähän haikeat, kun en pelaa enää täällä. Mutta täällä on paljon tuttuja ja entiset pelikaverit pääsevät katsomaan peliä. Ja tietenkin joitakin entisiä pelikavereita pelaa vastassa. Minulla meni Ruotsissa aika hyvin pelit ja kehityin täällä aika hyvin. Kiva päästä taas vähän näyttämään omia taitoja ja näyttää ruotsalaisille pelikavereille”, Kuikka kuittaa.

Torstain ottelu on loppuunmyyty, sillä Gamla Ullevi -stadionille on myyty 14 500 lippua.

”Pelaajat nauttivat siitä, kun on oikeasti paljon katsojia pelissä. Vaikka suurin osa katsojista on Ruotsin faneja, se tuo lisäenergiaa pelaamiseen ja antaa lisää rohkeutta. He ovat tulleet katsomaan meitä. He ovat Ruotsin kannattajia, mutta näkevät samalla, että Suomi on kova vastus. Kiva näyttää yleisölle mitä osaamme tehdä.”

Mestaruus jäi haaveeksi

Natalia Kuikka löi viimeistään vuonna 2020 läpi kansainväliselle huipputasolle, kun esimerkiksi Guardian-lehti huomioi hänet 100 parhaan naispelaajan listallaan ainoana suomalaisena sijalle 92.

Mestaruuden varmistuttua Göteborgissa kemiläislähtöisen monitaiturin oli aika ottaa seuraava askel urallaan. Edessä oli siirto Yhdysvaltoihin NWSL-sarjaan Portland Thornsin riveihin.

”Ei ole helppoa vaihtaa joukkuetta, ja aika kovaan joukkueeseen lähdin. Kesti vähän aikaa tottua, mutta aika hyvin olen saanut peliaikaa, pystynyt pelaamaan ja saanut luottamusta siihen, että pärjään”, Kuikka arvioi.

Hän harmittelee, että avauskaudesta jäi kruunu saamatta, kun sarjassa pelit päättyivät välierätappioon. Sen sijaan cupissa joukkueelle tuli mestaruus.

MM-karsintaottelu Ruotsi–Suomi torstaina 25.11. alkaen klo 19.15 TV2:ssa.