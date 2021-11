Kaksi MM-jalkapallovalmisteluista raportoinutta norjalaistoimittajaa pidätettiin Qatarissa

Norjan ulkoministeriön mukaan Qatarin suurlähettiläs on kutsuttu keskustelemaan tapauksesta.

Norjassa kuohuttaa jalkapallon MM-kisoja ensi vuonna isännöivän Qatarin toiminta, sillä kaksi Norjan yleisradioyhtiö NRK:n toimittajaa pidätettiin Qatarissa juuri ennen kotimatkan alkua. NRK kertoi, että kisavalmisteluista ja Qatarin turnaukseen liittyvistä kiistanaiheista raportoineet Halvor Ekeland ja Lokman Ghorbani pidätettiin syytä kertomatta sunnuntai-iltana.

Kaksikko vapautettiin 30 tunnin pidätyksen jälkeen, eivätkä he saaneet syytteitä. He saapuivat Osloon keskiviikkoaamuna.

Norjan ulkoministeriön mukaan Qatarin suurlähettiläs on kutsuttu keskustelemaan tapauksesta.

”Toimittajien pidätystä ei voi hyväksyä. Vapaa tiedonvälitys on välttämätöntä toimivan demokratian kannalta”, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kommentoi.

Qatarin viranomaisten mukaan toimittajat pidätettiin tunkeutumisesta yksityisalueelle.

”He saivat kaikki kuvausluvat, mitä olivat pyytäneet ennen saapumistaan Qatariin, ja heille tarjottiin myös tapaamisia hallituksen edustajien kanssa. Nämä eivät kuitenkaan oikeuta rikkomaan lakia, mitä (kuvaus)ryhmä tietoisesti teki”, Qatarin hallinto tiedotti.

Norja on ollut yksi eturivin maista kritiikissä Qatarin turnausta kohtaan ja pitänyt painetta yllä Qatarin MM-infrastruktuuria rakentavien työläisten olojen parantamiseksi. Qataria on syytetty siirtotyöläisten käytöstä vaarallisissa työolosuhteissa, vähin oikeuksin ja rangaistusten uhka yllään. Qatar on kiivaasti torjunut kaiken kritiikin ja sanoo parantaneensa työntekijöiden oloja.