Viisi Bayern Münchenin pelaajaa joutui koronakaranteeniin – pelaajien kerrotaan olevan rokottamattomia

München

Jalkapallojätti Bayern Münchenin Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting ja Michael Cuisance ovat sivussa tiistaina pelattavasta miesten Mestarien liigan vierasottelusta Kiovan Dinamoa vastaan.

Kimmich joutui karanteeniin perjantaina oltuaan lähikontaktissa positiivisen koronatuloksen saaneen henkilön kanssa. Nyt korona-altistumisen takia karanteeniin on määrätty Gnabry, Musiala, Choupo-Moting ja Cuisance, saksalaisseura kertoi kotisivuillaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseiset viisi pelaajaa eivät ole ottaneet koronarokotteita.

Bayern on jo varmistanut jatkopaikkansa E-lohkossa. Etenkin Kimmichin ja Gnabryn puuttuminen on iso isku Bayernille. AFP:n mukaan Bayern on ilmoittanut, että pelaajat eivät saa karanteeniajalta palkkaa, mikäli heidän rokotuksensa eivät ole kunnossa.